Projížďka městem je nuda, odvážný cyklista si dává větší cíle

16:56

Stát v letech 2013 až 2017 vyplatil nevládním a podobným organizacím 61 miliard korun. Největší roční suma, téměř 13,6 miliardy korun, připadá na rok 2017, čísla za loňský rok ještě nejsou k dispozici. Nejvíc peněz proudí do sportu, především do fotbalu. Vyplývá to z dat ministerstva financí, která dnes zveřejnil

Deníku N. Vypracovat přehled dotací pro neziskové organizace nechal loni premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s jednáním o státním rozpočtu na letošní rok.