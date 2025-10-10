Dnes je pátek 10. října 2025., Svátek má Marina
Nejhorší bolest. Milovaná herečka přišla o miminko: "Přestalo mu tlouct srdíčko pod tím mým"

10. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

zdroj: Profimedia.cz
Oblíbená herečka zažívá to nejhorší, co vůbec mohlo přijít.

Některé zprávy opravdu není radost psát. Oblíbená herečka Veronika Arichteva se nemohla dočkat vytouženého přírůstku do rodiny, jenže pak přišla nejhorší možná rána. O nenarozené miminko přišla.

Syn, kterého čekala se svým manželem, režisérem Biserem, nikdy nespatří svět: „Na psaní těchto řádků bychom nebyli připraveni nikdy. Nikdy by na ně nebyla ta vhodná chvíle. Přišli jsme o naše vytoužený miminko. Přestalo mu tlouct srdíčko pod tím mým," napsala herečka na sociální síti.

Nic moc dalšího už manželé neupřesnili, čemuž se vzhledem k situaci nelze moc divit.

„Bolest, kterou prožíváme, je tak veliká a nepřenosná, že prosíme o jediné. O klid a soukromí," dodává Veronika.

„Máme jeden druhýho, máme Luku a Tea, máme rodinu, přátele, zdraví, domov, práci… to všechno je v týhle bolavý realitě naše světlo," píše.

„Náš malinkej nádhernej chlapečku, máme srdce roztříštěný na miliony kousků, ale věř, že v nich vždycky budeš mít svoje místo. Držet Tě poprvé v náručí a pak Tě muset nechat jít nás zlomilo. Budeme Tě milovat do konce našich životů a navždy budeš součástí naší rodiny. Navždy! Až na měsíc a zase zpátky. Tvoje máma a táta," poslali synovi poslední vzkaz.

