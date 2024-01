Proč byly tvůrkyně filmu Barbie opomenuty při nominacích na Oscara

Mnohé šokovala skutečnost, že americká filmová akademie při nominacích na Oscara neocenila práci Grety Gerwigové a Margot Robbieové na filmu Barbie. Co za tím stojí? To, že je film založen na panence, opravdu Barbie na Oscarech uškodilo.

Přestože byl snímek nominován na nejlepší film, Gerwigová byla vynechána jako režisérka a Robbieová v kategorii nejlepší herečka, což vyvolalo na internetu i u jejich kolegů vlnu pobouření. Agentura AP označila vynechání Gerwigové za „jeden z největších šoků poslední doby“, napsal server BBC News.

Někteří fanoušci se obořili na Kena. Jak upozornil deník USA Today, který citoval jednoho z uživatelů sociální sítě X, nominace Ryana Goslinga v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli, zatímco Gerwigová a Robbieová byly vynechány, „tak trochu dokazuje pointu filmu“, tedy že patriarchát je stále mezi námi.

„Bez Grety Gerwigové a Margot Robbieové, dvou lidí, kteří jsou nejvíce zodpovědní za tento historický, celosvětově proslulý film, by žádný snímek o Barbie neexistoval,“ podotkl představitel Kena.

Přetrvávající sexismus ve filmovém průmyslu byl možná jedním z faktorů, ale ten jen přispěl k zásadnímu problému. Navzdory tomu, že členové akademie kývli na nominaci za nejlepší film, nebrali snímek založený na hračkách vážně, ignorovali, jak je vynalézavý, a odmítli ho jako miliardovou popcornovou komedii, i když je zároveň zábavnou, převratnou kulturní výpovědí.

Podkopává stereotypy o ženách, ale halí to do veselého, cukrkandlového obláčku. Oscaroví hlasující nemohli nebo nechtěli nahlédnout pod tento povrch, aby viděli, jak nápaditý a podstatný film to je a jak pečlivě ho Gerwigová zaranžovala.

Vzhledem k tomu, že na nejlepší film je nominováno deset snímků a režiséři mají jen pět míst, musí některé filmy přistát v kategorii „musely se zrežírovat samy“. Je však nápadné, že Gerwigovou jako by vytlačili nominovaní, kteří natočili menší, střízlivé filmy: Justine Trietová, která si zasloužila překvapivou nominaci za napínavou Anatomii pádu (a zachránila kategorii před čistě mužským obsazením), a Jonathan Glazer, který byl za drama o holocaustu Zóna zájmu vším, jen ne jistotou. Odlehčená komedie Gerwigové jim zjevně nemohla konkurovat.

A ještě před vyhlášením nominací se objevily náznaky, že originalita Barbie bude podceněna. První přišel, když akademie rozhodla, že scénář Gerwigové a Noaha Baumbacha patří do kategorie adaptací (kde získal nominaci), a nikoliv do kategorie originálů. Další nápověda přišla na Zlatých glóbech. Barbie sice nezískala cenu za nejlepší komedii nebo muzikál, ale odešla s lacinou, nově vymyšlenou cenou za filmový kasovní úspěch, cenou útěchy za to, že je populární a vydělává peníze.

Vztah filmu k penězům a firemní kultuře byl od počátku problematický. Příběh kritizuje společnost Mattel, která prodává všechny barbíny, jako tupou a patriarchální, ale samotný film je velkou studiovou produkcí s licencí této hračkářské firmy. Když byl film uveden do kin, The New York Times poukázaly na rozporuplné názory kritiků na to, zda je „brilantně převratný, nebo nevyhnutelně korporátní“.

Hlasující na Oscarech se zřejmě rozhodli vnímat jej jako další studiový trhák. To odráží nedávný vzorec, kdy se do boje o nejlepší film dostaly velké komerční filmy a jejich režiséři byli ignorováni, včetně snímků Duna, Top Gun: Maverick a Avatar s podtitulem The Way of Water. Žádný z nich však neměl takovou kulturní odezvu nebo svěžest jako Barbie.

Nejotevřenější sociální poselství filmu vychází z postavy Ameriky Ferreraové, tedy Glorie, hlavního člověka v Barbielandu. Ferreraová byla vítaným, ale překvapivým způsobem nominována jako herečka ve vedlejší roli, a to, jak se dá předpokládat, hlavně díky jejímu vášnivému monologu o očekáváních kladených na ženy, jako například: Buďte štíhlé, ale předstírejte, že je to proto, že chcete být zdravé. Je to vyčerpávající,“ říká Gloria. „Musíte mít peníze, ale nemůžete si o ně říct, protože je to neomalené,“ dodává.

Vydělala Gerwigová jednoduše příliš mnoho peněz? Možná. Buďte ženou režisérkou, ale neukazujte mužům, že vyděláváte víc než oni. Tohle klidně mohlo být součástí Gloriina proslovu.

Robbieová byla také podceněna. Ferreraové naštvaný, upřímný monolog má v sobě přímočarost, která se na Oscarech často objevuje. To, co musela udělat Robbieová, bylo jemnější, hůře ocenitelné. Když Gloriin výbuch probudí v jiné Barbie pocit vlastní hodnoty, probudí se i Barbie ztvárněná Robbieovou. „Tím, že jsi dala hlas rozporuplnému nesouladu, který vyžaduje být ženou v patriarchátu, jsi ho připravila o jeho sílu,“ říká jí Robbieová a pronáší tyto věty lehkým tónem, který říká, že myšlenka je pravdivá, ale také trochu nabubřelá. Gerwigová a Robbieová, obě nominované jako producentky filmu, tento rozpor obratně vyjádřily, což je možná důvod, proč jim unikly nominace, které jim měly patřit.