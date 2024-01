Aktualizováno: Oppenheimer posbíral 13 nominací na Oscara

Čtyři uvedené tituly vidí kritici jako hlavní favority na zisk nejprestižnějšího ocenění. Nolanův tříhodinový opus o fyzikovi Robertu Oppenheimerovi už má za sebou veleúspěšný večer při předávání Zlatých glóbů, kde proměnil pět z osmi nominací. Oscary se budou v Los Angeles udílet 10. března.

Oppenheimer by si kromě ceny pro nejlepší celovečerní snímek mohl odnést také tu za režii nebo vítězství v několika technických kategoriích. Z hereckého kolektivu mají nominace představitel hlavní role Cillian Murphy, Emily Bluntová, která hrála jeho manželku, a také Robert Downey Jr. za jednu z vedlejších rolí.

Dalšími v pořadí titulů s nejvíce nominacemi jsou komedie Chudáčci režiséra Jorgose Lanthimose, která jich má 11, a s deseti historické drama Zabijáci rozkvetlého měsíce režiséra Martina Scorseseho. Ten si podle médií vysloužil už desátou nominaci na nejlepší režii a jeho film je počtvrté kandidátem na hlavní cenu. Kasovní trhák Barbie posbíral nominací osm, včetně dvou mezi kandidáty na nejlepší filmovou píseň.

Desítku finalistů doplňují snímky Zimní prázdniny, Zóna zájmu, Anatomie pádu, Maestro, Minulé životy a American Fiction. Podle magazínu Variety se poprvé v dějinách Oscarů stalo, že jsou v hlavní kategorii nominovány tři snímky, které režírovaly ženy.

Poprvé je také na ocenění za nejlepší výkon herečky v hlavní roli nominovaná žena s kořeny mezi domorodými americkými kmeny. Lily Gladstoneová si nominaci vysloužila za ztvárnění jedné z hlavních rolí v Zabijácích krvavého měsíce, který zachycuje vraždění původních obyvatel státu Oklahoma na začátku 20. století.

V kategorii zahraničních filmů ani letos není český uchazeč poté, co se snímek Bratři nedostal do užšího výběru zveřejněného v prosinci. Finálovou pětici americké filmové akademie nakonec tvoří italský film Io Capitano (Jsem kapitán), japonské Dokonalé dny, španělské drama Sněžné bratrstvo, britská Zóna zájmu a německé drama Das Lehrerzimmer (Sborovna).

O vítězích rozhodne přibližně 11 000 členů akademie tvořené herci, režiséry, střihači a dalšími pracovníky filmového průmyslu. Loni Oscarům dominovala sci-fi podívaná Všechno, všude, najednou, která proměnila sedm z 11 nominací.

Přehled nominací na filmové ceny Oscar za rok 2023

Nejlepší film:

Oppenheimer - producenti Charles Roven, Emma Thomasová a Christopher Nolan

Barbie - producenti Tom Ackerley, Robbie Brenner, David Heyman a Margot Robbieová

Chudáčci - producenti Ed Guiney, Andrew Lowe, Jorgos Lanthimos a Emma Stoneová

Zabijáci rozkvetlého měsíce - producenti Dan Friedkin, Daniel Lupi, Martin Scorsese a Bradley Thomas

Zimní prázdniny - producent Mark Johnson

Maestro - Bradley Cooper, Fred Berner, Kristie Macosko Kriegerová, Steven Spielberg a Amy Durningová

American Fiction (Americká fikce) - producenti Cord Jefferson, Ben LeClair, Nikos Karamigios a Jermaine Johnson

Minulé životy - producenti David Hinojosa, Pamela Kofflerová a Christine Vachonová

Anatomie pádu - producenti Marie-Ange Lucianiová a David Thion

Zóna zájmu - producent James Wilson

Režie:

Justine Trietová- Anatomie pádu

Martin Scorsese - Zabijáci rozkvetlého měsíce

Christopher Nolan - Oppenheimer

Jorgos Lanthimos - Chudáčci

Jonathan Glazer - Zóna zájmu

Herec v hlavní roli:

Bradley Cooper - Maestro

Colman Domingo - Rustin

Paul Giamatti - Zimní prázdniny

Cillian Murphy - Oppenheimer

Jeffrey Wright - American Fiction (Americká fikce)

Herečka v hlavní roli:

Annette Beningová - Nyad (Nyadová)

Lily Gladstoneová - Zabijáci rozkvetlého měsíce

Sandra Hüllerová - Anatomie pádu

Carey Mulliganová - Maestro

Emma Stoneová - Chudáčci

Herec ve vedlejší roli:

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Robert De Niro - Zabijáci rozkvetlého měsíce

Mark Ruffalo - Chudáčci

Sterling K. Brown - American Fiction (Americká fikce)

Herečka ve vedlejší roli:

Emily Bluntová - Oppenheimer

Danielle Brooksová - Purpurová barva

America Ferreraová - Barbie

Jodie Fosterová - Nyad (Nyadová)

Da’Vine Joy Randolphová - Zimní prázdniny

Zahraniční celovečerní film:

Sněžné bratrstvo, Španělsko - režie J. A. Bayona

Zóna zájmu, Británie - režie Jonathan Glazer

The Teachers’ Lounge (Sborovna), Německo - režie Ilker Çatak

Io capitano (Jsem kapitán), Itálie - režie Matteo Garrone

Dokonalé dny, Japonsko - režie Wim Wenders

Nejlepší animovaný film:

Chlapec a volavka - režie Hajao Mijazaki

Mezi živly - režie Peter Sohn

Nimona - režie Nick Bruno a Troy Quane

Pes a jeho kamarád Robot - režie Pablo Berger

Spider-Man: Napříč paralelními světy - režie Joaquim Dos Santos, Kemp Powers a Justin K. Thompson

Hudba:

Laura Karpmanová - American Fiction (Americká fikce)

John Williams - Indiana Jones a nástroj osudu

Robbie Robertson - Zabijáci rozkvetlého měsíce

Ludwig Göransson - Oppenheimer

Jerskin Fendrix - Chudáčci

Nejlepší píseň:

The Fire Inside - hudba a text Diane Warrenová; Flamin’ Hot: Koření úspěchu

I’m Just Ken - hudba a text Mark Ronson; Barbie

It Never Went Away - hudba a text Jon Batiste a Dan Wilson; American Symphony (Americká symfonie)

Wahzhazhe (A Song For My People) - hudba a text Scott George; Zabijáci rozkvetlého měsíce

What Was I Made For? - hudba a text Billie Eilish a Finneas O’Connell; Barbie