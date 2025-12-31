Probudil se z narkózy a mluvil cizím jazykem. Lékaři zůstali v šoku!
31. 12. 2025 – 15:58 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po operaci kolene se probudil z narkózy a místo angličtiny začal plynně mluvit španělsky. Američan Stephen Chase přitom tvrdí, že se tento jazyk nikdy pořádně neučil. Jeho případ fascinuje lékaře i internet a znovu otevírá otázku, co všechno může lidský mozek skrývat.
Americký otec tří dětí se během několika hodin stal senzací sociálních sítí. Důvod byl prostý a zároveň znepokojivý: po probuzení z narkózy po operaci začal plynně mluvit španělsky, přestože celý život tvrdil, že tento jazyk nikdy pořádně neuměl. Video natočené bezprostředně po zákroku zachycuje nejen jeho plynulou řeč, ale i naprosté zmatení jeho manželky, která jen nevěřícně sleduje, jak z úst jejího muže vychází cizí jazyk s přirozenou výslovností a jistotou rodilého mluvčího.
Zarážející přitom nebyla jen samotná schopnost mluvit, ale i fakt, že si muž vůbec neuvědomoval, že nepoužívá angličtinu. V jeho hlavě bylo vše v pořádku, měl pocit, že mluví normálně, a nechápal, proč mu okolí nerozumí. Právě tento rozpor mezi vnitřním prožitkem a realitou patří k nejpodivnějším aspektům celého případu.
Operace, narkóza a jazyk, který tam neměl být
Stephen Chase zažil tuto situaci poprvé už ve svých devatenácti letech. Tehdy podstoupil operaci pravého kolene po fotbalovém zranění. Do té doby měl se španělštinou jen minimální zkušenosti. Zvládal několik základních frází a počítání do deseti, nic víc. Sám přiznával, že ve škole se výuce jazyků příliš nevěnoval a většinu hodin spíš přečkal bez většího zájmu.
O to větší šok přišel po probuzení z anestezie. Zdravotníci se ho ptali na běžné věci, jak se cítí nebo zda ho něco bolí, a on jim plynule odpovídal španělsky. Podle svědků dokázal vést souvislou konverzaci zhruba dvacet minut, než se jeho řeč postupně vrátila zpět k angličtině. Sám si tuto epizodu téměř nepamatuje, vybavuje si hlavně zmatek kolem sebe a opakované výzvy, aby mluvil anglicky.
Stephen vyrůstal v oblasti, kde žilo mnoho lidí hispánského původu, a španělštinu slýchal prakticky denně. Nikdy prý přesně nerozuměl obsahu, ale jazyk se mu neustále dostával do uší. Právě toto dlouhodobé pasivní vystavení jazyku mohlo sehrát klíčovou roli. Mozek si zřejmě uložil mnohem víc informací, než si byl kdy vědom.
Tento zvláštní zážitek nakonec ovlivnil i jeho další život. Krátce po první operaci odjel na dva roky do Chile na církevní misi, kde už svou znalost španělštiny využíval vědomě a aktivně. Jazyk, který se poprvé ozval nečekaně a bez varování, se stal běžnou součástí jeho života.
Vzácný syndrom, nebo důkaz skrytého potenciálu mozku
V následujících letech musel Stephen podstoupit několik dalších operací kvůli sportovním zraněním a nedávno také zákrok nosní přepážky. Při každém probuzení z anestezie se scénář opakoval. Opět mluvil španělsky s naprostou lehkostí, opět působil jako rodilý mluvčí a opět si neuvědomoval, že používá jiný jazyk než angličtinu. Dnes už proto lékaře a sestry předem upozorňuje, aby je jeho stav nepřekvapil.
Podle americké Národní lékařské knihovny se může jednat o takzvaný syndrom cizího jazyka. Jde o extrémně vzácné neurologické onemocnění, při kterém člověk dočasně přepne ze svého mateřského jazyka na jiný. Tento stav bývá spojován s anestezií, poraněním mozku, mrtvicí, nádory nebo silným psychickým stresem. Ve většině zaznamenaných případů se však projevuje spíše změnou přízvuku nebo intonace, nikoli plnohodnotnou plynulostí.
Právě proto je Stephenův případ považován za výjimečný. Lékaři i laici se shodují, že působí dojmem, jako by se v jeho mozku otevřela skrytá zásuvka plná jazykových dovedností, ke kterým běžně neměl přístup. Anestezie je známá tím, že může navodit neobvyklé stavy vědomí. Někteří pacienti si vybavují zapomenuté vzpomínky z dětství, jiní vykazují dočasné změny osobnosti. Zde se však zdá, že šlo o aktivaci kompletního jazykového systému.
Video z nemocnice rozpoutalo na internetu bouřlivou debatu. Objevily se vtipné reakce, ale i vážné úvahy o fungování lidského mozku, paměti a vědomí. Někteří lidé spekulovali o neurologické poruše, jiní o neprozkoumaných schopnostech mysli, které se za normálních okolností nikdy neprojeví. Ať už je vysvětlení jakékoli, tento případ znovu ukazuje, že lidský mozek je stále plný záhad a že to, co považujeme za nemožné, může být jen otázkou správného spouštěče.