Moskva ukázala video, kde je podle ní zničený dron, jenž mířil k Putinově sídle
31. 12. 2025 – 14:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruské ministerstvo obrany dnes zveřejnilo video vraku dronu, který podle něj Ukrajina před několika dny poslala na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodské oblasti.
Upozornila na to agentura AFP. Kyjev už dříve obvinění Ruska popřel jako lež, jejímž cílem je podkopat pokrok v jednání o míru. Podobně se dnes vyjádřila šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová, která dále ruská tvrzení označila za úmyslné odvádění pozornosti.
"Nikdo by neměl akceptovat nepodložená tvrzení agresora, který od začátku války bez rozlišování útočí na ukrajinskou infrastrukturu a civilní obyvatelstvo," uvedla Kallasová na síti X, kde zmiňuje ruská tvrzení o ukrajinském útoku na "klíčové vládní objekty" v Rusku.
Ruské ministerstvo obrany dnes na platformě Telegram zveřejnilo video natočené v zalesněném terénu, kde je vidět na zemi ležící vrak dronu a vedle něj muž v masce. Ministerstvo stroj označuje jako dron Čaklun-V, který byl podle něho sestřelen při odrážení ukrajinského útoku.
V jiném příspěvku resort publikoval mapu, na níž je vidět část Ruska a čáry, které podle něj znázorňují trasu ukrajinských dronů mířících k Novgorodské oblasti. "Schéma zničení dronů ukrajinské armády mířících k rezidenci prezidenta Ruské federace," komentuje ministerstvo nákres.
V dalším příspěvku ministerstvo obrany cituje velitele ruských protivzdušných sil Alexandra Romaněnkova, podle jehož tvrzení Ukrajinci zaútočili na Putinovo sídlo v Novogorodské oblasti v noci z neděle na pondělí bezpilotními letouny letícími ze Sumské a Černihivské oblasti. "Útok, jak je znázorněno na přiložené mapě, byl proveden na rezidenci ruského prezidenta 91 bezpilotními letouny v několika směrech přes území Brjanské, Smolenské, Tverské a Novgorodské oblasti," píše resort s odvoláním na Romaněnkova.
Kromě toho opakuje dřívější tvrzení ruské strany, že všechny drony sestřelila protivzdušná obrana - z toho 49 nad Brjanskou oblastí, jeden nad Smolenskou oblastí a 41 strojů nad Novgorodskou oblastí. Útok podle něj nezpůsobil žádné škody na Putinově rezidenci ani na dalších místech v Rusku. Úder byl cílený, pečlivě naplánovaný a měl stupňovitý charakter, uvádí dále ruský resort obrany.
Ukrajinu z útoku na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti jako první obvinil v pondělí ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, který zároveň podle státní agentury TASS prohlásil, že Moskva útok nenechá bez odpovědi a v reakci na něj také zreviduje svou vyjednávací pozici.
Ruské oznámení přišlo po zprávách o pokroku v jednáních ohledně možné mírové dohody po nedělní schůzce amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Ten reagoval na Lavrovovo prohlášení prakticky okamžitě a podle agentury Reuters označil jeho tvrzení za lež. Rusko chce podle Zelenského podkopat pokroky v jednání a připravuje si zřejmě půdu k útoku na vládní budovy v Kyjevě.
Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha v úterý uvedl, že Moskva nedodala žádné důkazy pro svá tvrzení ohledně údajného ukrajinského útoku na Putinovu rezidenci. Zelenskyj následně podle agentury AFP řekl, že ukrajinští činitelé se kvůli ruskému tvrzení o údajném útoku na Putinovu rezidenci spojili s Američany, znovu označil obvinění za lež a řekl, že spojenci Ukrajiny mají technické možnosti, aby si ověřili, že ruské informace nejsou pravdivé.