Pro odchod z vlády není důvod, trvá na svém Hamáček

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Šéf ČSSD Jan Hamáček ve čtvrtek prohlásil, že nevidí důvod pro odchod z vlády. ČSSD do koalice s ANO prý šla, aby prosazovala sociálnědemokratický program, a ne aby řešila problémy koaličního partnera. Řekl to po konci stranického grémia.

Hamáček ovšem vítá rozhodnutí Státního zemědělského investičního fondu neproplácet Agrofertu dotace, které byly schváleny od února 2017.

Hamáček se též odmítá sejít s lídry opozičních stran, ti k setkání vyzvali jeho a šéfa SPD Tomia Okamuru již ve středu.

Šéfové ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN chtěli s ČSSD a SPD řešit hranice jejich spolupráce s ANO. Opozice tím reagovala na první auditní návrh zprávy Evropské komise, která se v úterý řešila i ve sněmovně. V současnosti je v Česku i návrh zprávy ohledně zbývající části auditu, který se týká zemědělských dotací. Právě na něj dnes SZIF reagoval.

ČTĚTE TAKÉ: Zemědělský fond stopne dotace Agrofertu a firmám Tomanovy rodiny

Hamáček nicméně uvedl, že ČSSD bude svůj další vývoj řešit v rámci strany.

Babiš by se podle Hamáčka měl sejít s organizátory demonstrací, které Babiše a ministryni spravedlnosti Marii Benešovou vyzývají k demisi. Dle Hamáčka by to vyslalo dobrý signál.