Eurostat: Ekonomika EU ve druhém čtvrtletí zpomalila růst na 0,2 procenta
5. 9. 2025 – 14:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ekonomika Evropské unie ve druhém čtvrtletí zpomalila růst na 0,2 procenta z 0,5 procenta v předchozím kvartálu.
Ve své konečné zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se zvýšil o 0,1 procenta a zpomalil z tempa 0,6 procenta v prvním čtvrtletí. Oba údaje se shodují s daty z poloviny srpna.
Česká ekonomika podle konečné zprávy zaznamenala ve druhém čtvrtletí proti předchozím třem měsícům růst o 0,5 procenta. Tento údaj Eurostat upravil směrem nahoru, v srpnu pro ČR udával hodnotu 0,2 procenta. V prvním čtvrtletí rostla ekonomika ČR o 0,7 procenta. Meziročně pak česká ekonomika vzrostla o 2,6 procenta, což je o dvě desetiny procentního bodu více než na začátku roku, dodali statistici. V polovině srpna ještě uváděli, že česká ekonomika rostla ve druhém kvartálu stejným tempem jako v prvním.
Meziroční růst v EU zpomalil na 1,6 procenta z tempa 1,7 procenta před rokem, růst v eurozóně pak meziročně zvolnil na 1,5 procenta z 1,6 procenta.
Nejvyšší nárůst HDP oproti předchozímu čtvrtletí zaznamenalo Dánsko, kde činil 1,3 procenta, následované Chorvatskem a Rumunskem (obě země 1,2 procenta). Pokles vykázalo Finsko (minus 0,4), Německo (minus 0,3 procenta) a Itálie (minus 0,1 procenta).
Ekonomika Spojených států, která je největší na světě, pro srovnání přidala ve druhém čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci 0,8 procenta, když v prvním čtvrtletí o 0,1 procenta klesla. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku v USA vzrostl HDP o 2,1 procenta, v prvním čtvrtletí tempo růstu činilo dvě procenta, připomněl Eurostat.
Vývoj HDP v zemích EU a v USA (v procentech, mezičtvrtletně):
|3. čtvrtletí 2024
|4. čtvrtletí 2024
|1. čtvrtletí 2025
|2. čtvrtletí 2025
|EU
|0,4
|0,5
|0,5
|0,2
|Eurozóna
|0,4
|0,4
|0,6
|0,1
|Belgie
|0,3
|0,2
|0,4
|0,2
|Bulharsko
|0,9
|1,0
|0,7
|0,9
|Česko
|0,6
|0,8
|0,7
|0,5
|Dánsko
|0,7
|1,2
|-1,3
|1,3
|Estonsko
|-0,2
|-0,1
|0,2
|0,6
|Finsko
|0,7
|-0,2
|0,0
|-0,4
|Francie
|0,4
|-0,1
|0,1
|0,3
|Chorvatsko
|0,4
|1,2
|0,4
|1,2
|Irsko
|5,0
|4,3
|7,5
|0,2
|Itálie
|0,0
|0,2
|0,3
|-0,1
|Kypr
|1,2
|0,3
|1,3
|0,5
|Litva
|1,2
|1,0
|0,6
|0,3
|Lotyšsko
|0,0
|0,1
|0,1
|0,4
|Lucembursko
|-1,9
|0,4
|0,7
|0,6
|Maďarsko
|-0,6
|0,6
|-0,1
|0,4
|Malta
|0,0
|1,5
|0,2
|0,6
|Německo
|0,0
|0,2
|0,3
|-0,3
|Nizozemsko
|0,7
|0,5
|0,3
|0,1
|Polsko
|0,1
|1,4
|0,7
|0,8
|Portugalsko
|0,4
|1,4
|-0,4
|0,6
|Rakousko
|-0,2
|0,0
|0,2
|0,3
|Rumunsko
|0,3
|0,4
|0,1
|1,2
|Řecko
|0,2
|0,8
|0,1
|0,6
|Slovensko
|0,2
|0,3
|0,1
|0,2
|Slovinsko
|0,3
|0,4
|-0,7
|0,7
|Španělsko
|0,7
|0,7
|0,6
|0,7
|Švédsko
|0,8
|0,4
|-0,2
|0,5
|USA
|0,8
|0,6
|-0,1
|0,8
Vývoj HDP v zemích EU a v USA (v procentech, meziročně):
|3. čtvrtletí 2024
|4. čtvrtletí 2024
|1. čtvrtletí 2025
|2. čtvrtletí 2025
|EU
|1,1
|1,5
|1,7
|1,6
|Eurozóna
|0,9
|1,3
|1,6
|1,5
|Belgie
|1,2
|1,1
|1,1
|1,0
|Bulharsko
|2,8
|3,4
|3,3
|3,4
|Česko
|1,5
|1,9
|2,4
|2,6
|Dánsko
|5,0
|4,2
|2,5
|1,9
|Estonsko
|0,0
|-0,4
|-0,3
|0,5
|Finsko
|1,8
|1,6
|1,0
|0,0
|Francie
|1,1
|0,6
|0,6
|0,8
|Chorvatsko
|4,2
|3,7
|3,2
|3,2
|Irsko
|4,6
|11,9
|18,3
|18,0
|Itálie
|0,5
|0,6
|0,7
|0,4
|Kypr
|3,8
|3,0
|3,1
|3,3
|Litva
|2,6
|3,9
|3,2
|3,1
|Lotyšsko
|-0,8
|-0,3
|0,1
|0,6
|Lucembursko
|-1,9
|0,1
|-1,9
|-0,2
|Maďarsko
|-0,8
|0,2
|-0,4
|0,2
|Malta
|5,5
|5,4
|4,8
|2,3
|Německo
|-0,6
|-0,2
|0,2
|0,2
|Nizozemsko
|1,7
|2,0
|2,2
|1,5
|Polsko
|2,1
|3,9
|3,7
|3,0
|Portugalsko
|2,0
|2,8
|1,7
|1,9
|Rakousko
|-1,0
|-0,5
|-0,3
|0,3
|Rumunsko
|0,2
|0,4
|0,7
|2,1
|Řecko
|2,3
|2,5
|2,2
|1,7
|Slovensko
|1,6
|1,4
|0,8
|0,7
|Slovinsko
|1,3
|1,0
|-0,6
|0,8
|Španělsko
|3,3
|3,3
|2,8
|2,8
|Švédsko
|1,1
|2,0
|0,6
|1,4
|USA
|2,7
|2,5
|2,0
|2,1