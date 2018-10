Na osobní bankrot má dosáhnout více předlužených, dle expertů však novela nic nezmění

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Na možnost osobního bankrotu zřejmě dosáhne širší okruh lidí v dluhové pasti. Sněmovna v pátek schválila insolvenční novelu, která podmínky oddlužení zmírní. Neexistovala by nynější vstupní podmínka, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků. Poslanci vládní předlohu výrazně upravili. Nyní poputuje k posouzení do Senátu. Experti jsou však ke změně skeptičtí.

Novelu podpořilo 154 ze 177 přítomných poslanců, proti nehlasoval nikdo. Poslanci za ODS a Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 se hlasování zdrželi.

Zmírnění podmínek by mělo víc umožnit předluženým lidem vrátit se zpět do obvyklého ekonomického života. Řada těchto lidí v exekucích totiž pracuje načerno, protože z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum peněz. Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) novela otevře oddlužení desetitisícům lidí. Tím, že se zapojí do řádné ekonomiky, by mohlo přinést rozpočtu podle odhadů tři miliardy až deset miliard korun ročně, uvedl.

Zpravodaj Jan Chvojka (ČSSD) řekl, že nyní nemohou splnit podmínky vstupu do oddlužení například matky samoživitelky a osamělí senioři. Na tom, že se mnozí lidé dostávali do dluhové pasti, měl značný podíl i stát, když donedávna umožňoval "na půdě různých spotřebitelských úvěrů, nebankovních půjček a dalších takovýchto institutů hrozná zvěrstva", prohlásil.

Pavel Blažek (ODS) označil tento pohled za levicový, popisuje podle něho lidi jako hlupáky. "Věděli, jaké úroky budou splácet. Jenom byli nezodpovědní a říkali si, když to nezaplatíme, nějak bylo, nějak bude," řekl.

Poslanec ANO Patrik Nacher, který je autorem nebo spoluautorem hlavních sněmovních úprav, vnímá výslednou podobu novely jako nadpolitickou. "Není zde ani levo, ani pravo," soudí. Podle Marka Výborného (KDU-ČSL) změny v insolvencích pomohou dostat se dlužníkům z dluhových pastí i věřitelům, protože se dočkají splacení alespoň části svých pohledávek.

Předloha ve sněmovní verzi počítá se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Kabinet původně navrhoval polovinu závazků. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud.

Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil. Vstup do osobního bankrotu by byl navíc zamítnut, pokud by splátky stačily jen na měsíční asi tisícikorunovou odměnu insolvenčnímu správci.

Snazší oddlužení by mohli mít podle schválené verze předlohy senioři. Bez dluhů by mohli být už za tři roky. Takové oddlužení by ale mohli využít jen jednou.

Vypuštění nulové varianty oddlužení je důležité jako signál ponechání zodpovědnosti za činy jednotlivců a apel k jejich zodpovědnému chování do budoucna, řekl jednatel inkasní agentury EOS KSI Vladimír Vachel. Schválená podoba je podle něj vhodným kompromisem mezi potřebami předlužených lidí a negativními ekonomickými dopady na věřitele.

Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden vidí jako problematické posouzení míry snahy prováděné soudem v případě nesplnění 30procentní hranice při pětileté variantě oddlužení. Přivítal to, že příslušenství pohledávek převyšujících jistinu bude nutné hradit jako poslední.

Co se vypustilo?

Vládní novela obsahovala pětiletou variantu oddlužení s jinými parametry. Vedle ní kabinet ještě navrhoval variantu sedmiletého splácení, v níž by dlužník nemusel splatit věřitelům vůbec nic. Sedmiletou variantu poslanci vypustili.

Sněmovna z vládní verze vyškrtla i ustanovení, podle kterého by soud nepovolil vstup do osobního bankrotu lidem, kteří dluží víc než tisícinásobek existenčního minima, tedy zhruba 2,2 milionu korun. Pozmění se pořadí uspokojování pohledávek. Pohledávky, u nichž takzvané příslušenství, tedy úroky, pokuty nebo penále převyšují jistinu, se stanou podřízenými. Znamená to, že lidé je budou splácet jako poslední.

Dolní komora nepodpořila individuální poslanecké pozměňovací návrhy, které by vedly k dalšímu zmírnění, nebo naopak zpřísnění podmínek oddlužení. Do zákona se nedostalo ani zakotvení definice nepoctivého záměru dlužníka, který by ovlivnil možné zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a následné zrušení oddlužení, zvýšení odměn za sepsání insolvenčního návrhu a možnost exekutorů působit jako insolvenční správci, pokud by byl v konkrétním případě vyloučen střet zájmů.

Nic se nevyřeší, míní experti

Schválenou podobou novely insolvenčního zákona jsou nicméně zklamáni experti, kteří se zaměřují na dluhovou problematiku a pomoc lidem v tísni. Situaci dlužníků nezlepší a potíže s předlužením a exekucemi v Česku nevyřeší, řekli autor mapy exekucí Radek Hábl a vedoucí pracovního poradenství organizace Člověk v tísni Daniel Hůle. Spolu s dalšími odborníky chtějí jednat se senátory, aby novelu upravili a vrátili zpět poslancům.

Podle mapy exekucí, kterou sestavila nezisková organizace Otevřená společnost, mělo loni nějakou exekuci 863 tisíc Čechů a Češek nad 15 let. Kolem 151 tisíc lidí mělo přes 10 exekucí najednou. Odborníci označují veliký počet lidí v exekuci za tikající sociální bombu.

Experti na dluhovou problematiku kritizují přijetí pozměňovacích návrhů poslanců ANO se stanovením pevné hranice splacení 30 procent při pětiletém oddlužení. Podle Hůleho zákonodárci zvolili "nezměnu". "Poslanci schválili to, co platí dnes. Pro většinu dlužníků je situace stejná. Závěr? Je to smutné. S Balkánem budeme jediná země, která neumožní bezpodmínečné oddlužení," uvedl Hůle.

Podotkl, že oddlužení není možné v Rumunsku a Bulharsku. V ostatních státech EU se dá zbavit dluhů do tří či pěti let a není stanoveno, kolik je nutné srovnat. "Pokud má dlužník poctivý záměr, je po této době bez dluhů. Člověk má mít před sebou jasnou vidinu konce," dodal Hůle.

Podle Hábla měla dlouho připravovaná novela potenciál předlužení v Česku řešit. "Nebýt těchto dvou pozměňovacích návrhů z dílny ANO, které zlepšení znemožňují. Nestane se nic. Lidi sice do oddlužení vpustíme, ale oni ho nedokončí. Poslanci nás poslali na Balkán. Neřekli už ale, co budeme dělat s předluženými lidmi," řekl Hábl.

Novela obsahuje podle Hábla a Hůleho i dílčí pozitivní věci. Zmínili například možnost oddlužení seniorů do tří let.