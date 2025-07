Felixova múza Dragounová: Nejodhalenější šaty celého festivalu

8. 7. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

Extravagantní podnikatelka přehnaným studem rozhodně netrpí a dokázala to i letos ve Varech.

Prominentní a nepřehlédnutelná podnikatelka Lenka Dragounová, ve které se často zhlíží i slavný hudebník Felix Slováček, se nikdy nerozpakovala využít všechny zbraně, které má k dispozici.

Stačí se podívat, v čem vyrážela do společnosti pár posledních let: Žádné zahalené, upnuté či jinak cudné šaty byste v její garderobě prakticky nenašli, zato vyzývavé výstřihy, divoké rozparky a tělo na výstavě, tím Lenka provokuje mileráda.

A ani letos ve Varech nezklamala a za jejími černými pološaty s rozparkem prakticky od hlavy až k patě se zkrátka nešlo neotočit.

Pro Lenku to ale pouze slabý odvar: „Je to možná ten nejdecentnější oděv, který jsem kdy ve Varech měla,“ smála se při rozhovoru se Super.cz.

„Výběr byl rychlý. Co bylo doma ve skříni, tak to jsem vzala. Něco odvážnějšího, přesto zahaleného. Oblečená neoblečená,“ popsala svůj módní proces.

Lence už je 55 let, byť by to hádal málokdo. Sama nicméně tvrdí, že krom plastiky prsou, kterou zkrátka tak nějak nejde přehlédnout, nemá žádné estetické zákroky.

„Ženy v mém věku řeší kila a jiné problémy a já děkuju za to, že mám postavu, jakou mám. Necvičím, nechodím do posiloven a kromě úpravy prsou nemám nic. Žádné řasy, vlasy, liftingy, nic. Jsem to prostě já,“ tvrdí. Zda to tak je doopravdy, ale ví už jen ona sama.