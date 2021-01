Přísná proticovidová opatření budou platit nejméně do 22. ledna

Opatření proti epidemii covidu-19 v Česku zůstanou na nejpřísnějším stupni systému PES nejméně do 22. ledna. Rozhodla o tom na mimořádném jednání vláda. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) novinářům řekl, že pokud by se situace příští týden změnila, sešel by se kabinet k novému posouzení změny.

Během příštího týdne by se podle Blatného měla v počtu nově nakažených promítnout zpřísněná opatření přijatá koncem prosince. Pravidla, mezi něž patří i zákaz shromažďování více než dvou lidí na veřejných místech, uzavření služeb a řady obchodů či omezení výuky ve školách, v zemi platí od 27. prosince. Vláda opatření přijala před vánočními svátky, platit měla do 10. ledna. Počty nově nakažených ale v posledních dnech dosahují rekordních maxim od březnového vypuknutí epidemie. K 22. lednu by měl vypršet nouzový stav, vláda podle Blatného rozhodla i s ohledem na to. Za velmi pravděpodobné ministr považuje, že vláda bude muset znovu žádat sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, protože po 22. lednu podle něj budou v zemi dál třeba silná opatření. Testy ve středu odhalily 17 668 nakažených, což je o 310 víc, než bylo dosavadní úterní maximum. S nákazou se teď v zemi potýká 132 725 lidí, to je také dosud nejvíc. V nemocnicích bylo podle posledních údajů 7143 lidí s covidem, z toho 1061 je ve vážném stavu. Laboratoře provedly ve středu asi 37 000 PCR testů, pozitivních bylo skoro 48 procent z nich. Od 1. března bylo zaznamenáno 794 740 případů covidu-19, zemřelo 12 621 nakažených. V Česku bylo do středečního večera proti covidu očkováno 19 918 lidí. Vládní opatření nově umožní návštěvy v nemocnicích. V zařízeních dlouhodobé a následné péče bude nutný negativní test na covid-19 a respirátor, řekl dále Blatný. V případě lůžek akutní péče budou vyžadována hygienická a protiepidemická opatření, zejména respirátory, dodal. Ekonomika Vláda prodloužila čas na přiznání silniční daně, chystá kompenzace pro skiareály Blatný rovněž informoval, že plošné antigenní testování na nový typ koronaviru bude pokračovat i po 15. lednu. Daný typ testování se osvědčil zejména při odhalování nakažených lidí bez příznaků. Do čtvrtečního rána bylo antigenních testů v ČR provedeno přes 950 000. Za prosinec byla pozitivita antigenních testů přes pět procent, odhalily přes 26 700 nakažených. Z nich přes 10 300 bylo bez příznaků. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) oznámil, že připravuje speciální program kompenzací pro lyžařská střediska. V pondělí jej představí vládě. Havlíček se pokoušel vládě navrhnout variantu, aby se skiareály za určitého systému a podmínek mohly otevřít, respektuje ale rozhodnutí nařízení neuvolňovat, řekl. Střediska mohla být v zimní sezoně zatím otevřena jen od 18. do 26. prosince. Mohlo by vás zajímat Evropská komise schválila vakcínu firmy Moderna

