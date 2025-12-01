Priskeho první poločas s Pardubicemi šokoval, označil ho za nejhorší ve Spartě
1. 12. 2025 – 6:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Trenér Brian Priske podle vlastních slov prožil v utkání 17.kola první ligy s Pardubicemi nejhorší poločas na lavičce fotbalistů Sparty. Pražané po úvodním dějství prohrávali 0:2, jasnému outsiderovi nakonec doma nečekaně podlehli 2:4.
Osmačtyřicetiletého dánského kouče výkon v první půli šokoval o to víc, že jeho svěřenci v minulých dvou soutěžních duelech zvítězili, navíc venku. Řekl to na tiskové konferenci. Podle kapitána Lukáše Haraslína musí od nového roku přijít úplně jiná Sparta.
Letenští za celý první poločas ve výročním utkání, v němž si připomněli 132 let od založení, nevystřelili na branku. V 65. minutě inkasovali potřetí, v závěru se dotáhli na rozdíl jediné trefy, ale v osmé minutě nastavení obdrželi čtvrtý gól.
"Výkon v prvním poločase můžete označit mnoha přívlastky, rozhodně to ale bylo nepřijatelné a nedostatečné. Určitě šlo o nejhorších 45 minut, které jsem ve Spartě prožil," řekl Priske, který se v červnu po roce vrátil na Letnou, kde během prvního angažmá v letech 2022 až 2024 získal dva ligové tituly a jednou i domácí pohár.
Po druhém gólu hostů provedl v 35. minutě dvojí střídání. "Potřeboval jsem něco udělat. Bylo očividné, že hrajeme bez energie, kvality, vášně, hladu, rychlosti a spousty dalších věcí. Vystřídat jsem mohl více hráčů, ale nakonec to byli Pany (Panák) a Vydrys (Vydra). Vždy jsem zodpovědný. To, co se stane na hřišti, mě odráží. Je to na mně. Tlak i zodpovědnost rád přijímám," uvedl Priske.
Sparta šla do utkání posilněna dvěma soutěžními výhrami ze stadionů soupeřů, ve čtvrtečním duelu Konferenční ligy zdolala ve Varšavě Legii 1:0. "Před poslední reprezentační přestávkou jsme podali špatný výkon s Teplicemi (2:2). Pak jsme odstartovali výhrou v Boleslavi a na Legii, to bylo teprve před třemi dny. Z tohoto pohledu mě výkon v prvním poločase šokoval," připustil Priske.
"Snažím se přijít na to, proč to tak bylo. Jak si můžeme vést lépe a jak dostat z týmu víc, protože máme dostatek kvality a dobrých hráčů. Musíme si vést lépe a být konzistentnější. Není to jen na hráčích, ale i na mně," prohlásil Priske.
Ani Haraslín neskrýval, že jeho tým podal velmi špatný výkon. "Hlavně v prvním poločase. To, jak jsme vstoupili do zápasu, je neakceptovatelné. Když už pak doháníte, dokážete soupeře zatlačit, ale takovým způsobem prostě musíte hrát od začátku. Obzvlášť když jsme hráli na náš kotel. Když ani nevystřelíte na bránu, je jasné, že hrajete hrozný poločas," řekl devětadvacetiletý slovenský křídelník, který v nastavení snížil z penalty na 2:3.
Po zápase si šel promluvit s "kotlem", který navzdory nepovedenému výkonu povzbuzoval Spartu celý zápas. "V první řadě naši fanoušci mají plné právo být na nás naštvaní. Tohle nebylo hodné Sparty a jako kapitán jsem za to vzal plnou zodpovědnost. Myslím, že to proběhlo spíš v pozitivnějším rázu, negativitou bychom se dostali ještě víc dolů. Poděkoval jsem jim, že nás dnes 98 minut podporovali a tlačili i za toho nepříznivého stavu," podotkl Haraslín.
Letenští nevyhráli třetí z posledních čtyř kol a na vedoucího obhájce titulu Slavii ztrácejí už pět bodů. "Za svého působení ve Spartě už jsem takovou situaci zažil, když jsme po podzimu ztráceli dost bodů na první příčku, a poté se to na jaře všechno otočilo. Pár týdnů dozadu jsme nevyužili zaváhání Slavie a naopak jsme ztratili, když jsme neměli," řekl Haraslín.
"Jestli chceme být první, musíme začít od sebe a nedívat se na ostatní. Věřím, že do konce roku to zvládneme a od toho nového musí přijít úplně jiná Sparta. Musíme více hrát a podávat mnohem lepší výkony, hlavně u nás doma," dodal slovenský reprezentant.