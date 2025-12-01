Dnes je pondělí 1. prosince 2025., Svátek má Iva
1. 12. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková

Panika! Slavný herec zkolaboval pár dní před premiérou: "Skončil jsem v nemocnici"
zdroj: Profimedia.cz
Zdravotní problémy přišly v ten nejhorší možný čas a divadelní projekt málem skončil fiaskem.

Oblíbený herec Miroslav Etzler nadělal pořádné vrásky nejen blízkým a přátelům, ale také kolegům z divadla, kteří div nemuseli rušit očekávanou premiéru.

Nutno doplnit, že to ale také zároveň nebyla hercova vina. Přišly zdravotní problémy a kolaps, po kterém musel být hospitalizován.

„Skončil jsem v nemocnici,“ psal kolegům pár dní před premiérou komedie Dokud nás smrt... v Divadle Broadway. Divadelní kus je obsazen pouze pěti lidmi a kdyby jeden náhle vypadl, představovalo by to dost zásadní problém.

Tři dny intenzivní péče ve špitále daly Etzlera do kupy dost na to, aby byl schopný premiéru nakonec odehrát. Bylo ale znát, že mu ještě není úplně do zpěvu a mezi obrazy si musel chodit odpočinout šatny.

„Zkolaboval jsem, musel jsem vyhledat lékaře,“ přiznal po děkovačce podle Blesku.

Co přesně ho trápilo, neuvedl. Není to nicméně poprvé, co skončil v nemocnici, před čtyřmi lety ho málem zabil covid:  „Byl jsem blízko smrti. Hroutil se mi organismus, plíce selhávaly a nevěděl jsem o sobě,“ svěřil se poté, co se uzdravil.

Tak snad už bude jen lépe.

