Případ Kramný: Soudní znalce obžalovali kvůli křivé výpovědi

Státní zástupkyně obžalovala z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku soudní znalce Radka Matlacha a Igora Fargaše, kteří svědčili v procesu s Petrem Kramným jako znalci obhajoby. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize, které informaci potvrdila náměstkyně ostravského okresního státního zástupce Monika Oborilová.

"Obžaloba souvisí s tím, že obžalovaní jako znalci s dlouholetou praxí vypracovali neobjektivní a nepravdivý znalecký posudek, který pak stvrdili svou výpovědí před soudem," řekla Oborilová. Dodala, že obžalobu okresní státní zastupitelství podalo k Okresnímu soudu v Ostravě.

"Hlavní líčení by podle našich zkušeností mohlo být nařízené v řádu několika měsíců," doplnila.

Policie znalce obvinila loni na jaře z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku. V případě uznání viny jim hrozí tresty v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

Matlach obvinění odmítá. "To, co nám je kladeno za vinu, je nesmysl," řekl. Dodal, že policejní vyšetřování považuje za nekorektní. "To, co je uvedeno ve spise, se nezakládá na pravdě. Policie vůbec nevyslechla námi navržené svědky, kteří mohli potvrdit naši obhajobu," uvedl ve čtvrtek.

Kramný byl odsouzen k 28 letům vězení za vraždu své manželky a dcery na dovolené v Egyptě. Obžaloba vycházela z posudku expertů ostravského ústavu soudního lékařství, podle nichž Kramný svou ženu a dceru zabil elektrickým proudem.

Znalci Matlach a Fargaš ovšem v posudku obhajoby jako nejpravděpodobnější příčinu úmrtí uvedli otravu z jídla, byť možnost smrti po zásahu elektrickým proudem úplně nevyloučili.

Revizní posudek pak jako příčinu smrti určil jednoznačně zásah elektrickým proudem a znalec František Vorel řekl, že u některých závěrů znalců Matlacha a Fargaše to vypadá, že jde buď o základní neznalost, nebo úmyslné zkreslení. Krajské státní zastupitelství pak na základě závěrů tohoto revizního posudku podalo podnět policii, která oba znalce obvinila.

Trestní oznámení na ně podával Vít Legerský, dozorující státní zástupce v kauze vícenásobné vraždy Moniky Kramné a její dcery. "Kdybych tenkrát nějaké pochybnosti neměl, tak bych oznámení nepodal. Je správné, že se případem někdo zabýval. Že počínání znalců bude moci vyhodnotit soud," řekl dnes Legerský.

Výběr událostí v kauze Petra Kramného (40):

2013: 30. července - V hotelovém pokoji v egyptské Hurgadě byly nalezeny dvě mrtvé české turistky - 36letá žena a její osmiletá dcera. Manžel, respektive otec zesnulých Petr Kramný prohlásil, že všichni tři trpěli střevními a žaludečními problémy. On sám byl krátce hospitalizován, byl mu odebrán cestovní pas.

3. srpna - Šéf nemocnice v Hurgadě Českému rozhlasu řekl, že žaludky zemřelých byly zcela rozleptané silným jedem. "Na 60 procent je za tím vražda, z níž je podezřelý právě manžel," sdělila Lidovým novinám egyptská policie.

8. srpna - Ostatky zemřelých byly převezeny do Ostravy, kde je pitvali experti Ústavu soudního lékařství.

31. října - Kramný se po třech měsících vrátil do Česka. 2014: 15. ledna - Kramný podstoupil test na detektoru lži.

18. února - Kramný byl obviněn z dvojnásobné vraždy.

20. února - Okresní soud v Karviné vzal Kramného do vazby.

2. března - Tým českých kriminalistů odletěl do Egypta, tamní úřady případ odložily.

10. března - Server iDnes napsal, že obě Češky mohl zabít elektrický proud.

26. března - Oznámeno, že Krajský soud v Ostravě nevyhověl stížnosti Kramného, který tak zůstal ve vazbě. Soudy odmítly i pozdější Kramného žádosti o propuštění z vazby. 2015: 25. dubna - Moravskoslezští kriminalisté uzavřeli případ s tím, že Kramný zavraždil manželku a dceru elektrickým proudem.

29. června - Před Krajským soudem v Ostravě začal proces s Kramným, který popřel jakýkoli podíl na úmrtí manželky a dcery. Státní zástupce Vít Legerský při čtení obžaloby řekl, že Kramný plánoval rozšířenou sebevraždu, nakonec však pro to nenašel dost odvahy.

7. července - Znalci obžaloby vypověděli, že obě ženy zemřely na náhlé selhání srdce po zasažení elektrickým proudem. Znalec obhajoby, patolog, to později zpochybnil.

10. září - Začala druhá část přelíčení.

5. listopadu - Znalec obhajoby uvedl, že manželku obžalovaného zabila spíše infekce a otrava, zásah elektrickým proudem ale zcela nevyloučil.

6. listopadu - Soud byl odročen kvůli rozporům znalců.

17. prosince - Z revizního posudku vyplynulo, že vše ukazuje na zásah elektrickým proudem, otravu potravinami lze vyloučit.

18. prosince - Žalobce žádal pro Kramného 30 let vězení. 2016: 7. ledna - Soud uznal Kramného vinným z dvojnásobné vraždy elektrickým proudem a poslal ho na 28 let do vězení. Kramný také musí podle soudu zaplatit příbuzným své manželky osm milionů korun. Kramný se odvolal, později se odvolal i státní zástupce.

1. června - Vrchní soud potvrdil Kramnému trest 28 let.

13. prosince - Soud uznal Kramného vinným z křivého obvinění. Policistu, který jej vyslýchal, Kramný obvinil, že se vůči němu dopustil násilí. Žádný trest ale soud Kramnému neuložil. Upustil od toho, protože 28 let vězení, jež už Kramný dostal za dvojnásobnou vraždu, je podle soudů trestem dostatečným. 2017: 19. dubna - Nejvyšší soud zamítl Kramného dovolání v kauze dvojnásobné vraždy, neboť je považoval za zjevně neopodstatněné. Kramný poté podal stížnost k Ústavnímu soudu. 2018: 7. března - Ústavní soud zamítl stížnost Kramného na údajné pochybení v jeho kauze. Rozhodl o tom bez věcného projednání.

5. dubna - Nejvyšší soud zamítl dovolání Kramného v kauze křivého obvinění policisty.