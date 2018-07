Případ Kramný pokračuje. Odsouzený žádá obnovu procesu

Pět let od vraždy manželky a dcery na dovolené v Egyptě přichází odsouzený Petr Kramný s pokusem zvrátit poslední rozsudek, podle kterého má strávit ve vězení 28 let. Podal návrh na obnovení řízení. Oznámil to Václav Peričevič ze spolku Šalamoun, který Kramného odsouzení považuje za justiční omyl. Kramného obhájkyně Jana Rejžková se k návrhu odmítá zatím jakkoli vyjadřovat.