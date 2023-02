Princ temnoty to fyzicky nezvládne: Několikrát odložené turné Ozzy nakonec zrušil

„Je to asi jedna z nejtěžších věcí, jaké jsem kdy musel svým věrným fanouškům sdělit,“ napsal na twitteru 74letý zpěvák. Uvedl, že s jeho hlasem je vše v pořádku, fyzicky je ale stále příliš slabý. „Jak možná všichni víte, před čtyřmi lety jsem měl vážnou nehodu, při které jsem si poranil páteř,“ dodal s tím, že od té doby je jeho jediným cílem návrat na jeviště.

This is probably one of the hardest things I’ve ever had to share with my loyal fans… pic.twitter.com/aXGw3fjImo