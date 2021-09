Nové album a virtuální koncerty: ABBA se dala znovu dohromady

Švédská popová skupina ABBA se bezmála 40 let po rozpadu dala opět dohromady a vydává nové album. Hudebníci to dnes oznámili v online přenosu, podle něhož příští rok v Londýně chystají i digitální koncerty. „Nahráli jsme nové album,“ uvedli 76letý Björn Ulvaeus a 74letý Benny Andersson, představitelé mužské poloviny legendární čtveřice.

Album s názvem Voyage vyjde 5. listopadu, v květnu příštího roku bude následovat série koncertů, na nichž však členové kapely vystoupí pouze virtuálně jako hologramy, či přesněji digitální obrazy „abbatary“. Aby takto mohlo popové kvarteto vystupovat, museli jeho členové pět týdnů každou píseň zpívat před 160 kamerami, které zachytily každý pohyb. Kapela přitom spolupracovala se společností Industrial Light & Magic režiséra George Lucase. „Jediný velký problém představovalo to, že jsme si museli oholit vousy,“ řekl Ulvaeus v Londýně.

Podle agentury AP odstartuje virtuální verze série koncertů 27. května v Londýně. Skupina zatím oficiálně neoznámila, kdy se budou konat jednotlivé koncerty. Vstupenky mají jít do prodeje příští úterý.

„Nejdřív jsme udělali jednu píseň, pak více. Pak jsme si řekli: Proč neuděláme celé album?“ uvedl dnes Ulvaeus. Čtveřice, která se slavila celosvětové úspěchy s hity jako Waterloo, Dancing Queen nebo Mamma Mia, předtím na twitteru ohlásila „historický livestream“, což vyvolalo mnoho spekulací. Dnes se k tématu souběžně konaly tiskové konference ve Stockholmu, Berlíně, Londýně, New Yorku, Sydney a Tokiu.

„Na jaře 1982 jsme si dali pauzu a teď jsme se rozhodli, že je na čase ji ukončit,“ uvedla ABBA v prohlášení. „Říká se, že čekat víc než 40 let mezi deskami je neuváženost, takže jsme nahráli pokračování k (albu) The Visitors,“ dodala skupina.

Fanoušci legendární švédské formace se museli obrnit trpělivostí. Už v roce 2016 slíbili slavní Švédové „digitální zážitek“, který pak ale byl opakovaně odkládán, naposledy kvůli koronavirové pandemii. Právě chystaná show podnítila vznik alba, které obsahuje nové písně jako I Still Have Faith In You a Don’t Shut Me Down. Slavní Švédové ho začali vytvářet v roce 2018.

Právě album The Visitors z roku 1981 bylo dosud posledním z repertoáru švédské čtveřice. Skupinu založili počátkem 70. let Ulvaeus a Andersson se svými tehdejšími partnerkami Agnethou Fältskogovou (71) a Anni-Fridou Lyngstadovou (75). Během následujícího desetiletí se z ní stal fenomén, který pravidelně bodoval v hudebních žebříčcích řady zemí. ABBA po celém světě prodala stovky milionů alb a singlů, čímž se zařadila mezi nejprodávanější umělce historie.

Nová vystoupení se budou konat 50 let po založení skupiny, jejíž název je akronymem křestních jmen jejích členů. Jejich hudba zůstala i desítky let po rozpadu formace všudypřítomná, i díky spoustě coververzí, muzikálu Mamma Mia! a navazujících filmů.