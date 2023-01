Britská pošta poctila heavymetalovou legendu Iron Maiden emisí známek

Britská královská pošta (Royal Mail) poctila heavymetalovou kapelu Iron Maiden emisí známek s fotografiemi z koncertů skupiny z let 1983 až 2018 a s jejím maskotem. Formace kolem zpěváka Bruce Dickinsona a baskytaristy Steva Harrise tak patří do úzkého okruhu hudebních ikon, jimž se dostalo podobné pocty. Konkrétně šlo o Beatles, Queen, Rolling Stones, Davida Bowieho nebo Eltona Johna.

„Jen málo kapel v dějinách rockové hudby se může označovat za skutečné legendy rocku, ale přesně to a ještě víc jsou Iron Maiden,“ uvedla Royal Mail ve čtvrtečním oznámení. Zakladatel Iron Maiden Harris na oficiálním webu šestice uvedl, že členové kapely byli zprvu neschopni slova. Na ocenění jsou prý velmi pyšní.

Na osmi známkách (ZDE) jsou fotografie z koncertů, na dalších čtyřech maskot Eddie, který se v různých obměnách objevil na všech obalech desek rockových veteránů a k vidění je i na tričkách a dalších fanouškovských předmětech spjatých s kapelou. Také britská pošta nabízí sběratelům zarámované verze známek a speciální sady suvenýrů.

Skupina, kterou proslavily songy jako Run To The Hills nebo Fear Of The Dark v květnu vyrazí na turné The Future Past Tour. Představí se i v Praze, kde má na 30. května naplánovaný koncert v O2 areně. Zaznít by měly písně z aktuálního studiového alba Senjutsu, z kultovní desky Somewhere In Time z roku 1986 a další klasické skladby.