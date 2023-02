Volit by se mohlo jen v jeden den, kontroly na hranicích se Slovenskem skončí o víkendu

Volby by se mohly od roku 2026 konat jen v pátek od 07:00 do 22:00. Vláda dnes schválila ústavní novelu a nový předpis o správě voleb, které s tím počítají, řekl novinářům vicepremiér Vít Rakušan (STAN). Podle předlohy ministerstva vnitra by také měly volby do Senátu, do zastupitelstev krajů a obcí dostat pevný termín v prvním celém říjnovém týdnu. Změnit by se mohla i pravidla pro tvorbu volebních okrsků, vzniknout by měl nový informační systém správy voleb. Předlohu nyní projedná parlament.

Vnitro v novele upozorňuje na to, že Česko je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny. Volební místnosti se nyní otevírají v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Podle nové úpravy by se volilo jen v pátek a celková doba hlasování by se prodloužila o hodinu. Vnitro upozorňuje na to, že by to neznamenalo snížení nákladů na odměny členů volebních komisí. „Po ukončení hlasování je navíc potřeba počítat i s časem na sčítání hlasů, které bude probíhat do nočních hodin,“ stojí v důvodové zprávě.

V jeden den se do parlamentu volilo od vzniku Československa, voliči chodili k urnám v neděli. Na dvoudenní volby přešlo Československo od roku 1971, kdy se 26. a 27. listopadu konalo první hlasování po vzniku federace, týkalo se to Federálního shromáždění i obou národních rad. Systém zprvu převzaly i oba nástupnické státy. Na Slovensku se jednodenní volby v případě parlamentních konají od roku 2006, a to v sobotu. U prezidentských, komunálních a krajských voleb přešlo Slovensko na jednodenní hlasování už dříve.

Za nepružná označuje vnitro v návrhu dosavadní pravidla pro tvorbu volebních okrsků, která vedou k fixaci nynějších zhruba 14 800 okrsků a neumožňují snížení jejich počtu. „Při celkovém počtu cca 8,5 milionu voličů připadá na jeden okrsek v průměru zhruba 570 voličů. Skutečná lidnatost okrsků se liší případ od případu. Existují okrsky přesahující tisícovku voličů, ale i okrsky o pouhých několika desítkách voličů,“ stojí v návrhu. Nová úprava má podle úřadu obcím „rozvázat ruce“ při slučování okrsků a redukci jejich počtu, což by znamenalo úspory.

Vznikne informační systém správy voleb a pevný termín

Zákon počítá s vytvořením informačního systému správy voleb, který bude obsahovat jednotný seznam voličů a okrskových volebních komisí, registr kandidátních listin a přinese možnost podávat kandidátní listiny prostřednictvím elektronického formuláře. To by mělo odstranit chybovost při předkládání kandidátek. Vytvoření systému by mělo podle návrhu stát 200 milionů korun, později se počítá s náklady 20 milionů korun ročně na údržbu systému.

Výsledky jednání vlády 1. února 2023. https://t.co/2mI6aqHyQx — Úřad vlády ČR (@strakovka) February 1, 2023

Voliči by také měli dostat možnost požádat o voličský průkaz elektronicky na kterémkoli obecním úřadě. Dnes je nutné žádat výlučně tam, kde má volič trvalý pobyt. Zákon je spojený se změnou ústavy, která by měla v duchu předchozích dohod zafixovat senátní obvody na 12 let tak, aby se neměnily kvůli změně počtu obyvatel každé dva roky při obměně třetiny horní komory.

Senátní, komunální a krajské volby by se pak měly konat vždy na konci prvního celého říjnového týdne. Pevný termín podle premiéra Petra Fialy (ODS) zamezí tomu, aby se volby konaly podle stávajících pravidel ve stále dřívějším termínu. „Volby se neustále posouvají směrem k letním prázdninám a za chvíli by se konaly uprostřed prázdnin, což není situace, která by byla rozumná nebo dobrá,“ uvedl.

Mezi novinky bude podle Rakušana patřit také to, že při prezidentských a senátních volbách budou všichni kandidáti na jednom volebním lístku. „Bude se zaškrtávat křížkem vybraný kandidát, může to zjednodušit i práci při počítání,“ uvedl. Navrhuje se i zrušení odvodu pojistného z odměn členů okrskových komisí. „Jednoduše v čistém si tak vydělají více než doposud,“ řekl.

Jednodušší volby v jeden den a pevné datum voleb do Senát, krajů i obcí. To jsme dnes schválili na vládě. Dalším krokem musí být možnost korespondenční volby. To jsme slíbili a tenhle slib musíme dodržet, i kdyby nás to mělo stát pár nočních zasedání Sněmovny. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 1, 2023

Rakušan na twitteru doplnil, že dalším krokem musí být možnost korespondenčních voleb. „To jsme slíbili a tenhle slib musíme dodržet, i kdyby nás to mělo stát pár nočních zasedání sněmovny,“ uvedl s odkazem na hrozící opoziční obstrukce.

Kontroly na hranicích se Slovenskem skončí ze soboty na neděli

Rakušan po jednání vlády dále řekl, že v noci na 5. února skončí stálé hraniční kontroly na česko-slovenských hranicích. Česko je kvůli migraci zavedlo koncem loňského září. V prostoru na silnicích i na zelené hranici zůstanou na hlídkách policisté. Rakušan doplnil, že vláda je připravena operativně rozhodnutí měnit. Vyčerpala čtyři měsíce z půlroční lhůty, po kterou mohou země schengenského prostoru rozhodnout o dočasných hraničních kontrolách.

Vláda minulý týden prodloužila kontroly na hranicích o deset dnů. Na hranicích už nevypomáhají vojáci a celníci, namátkové kontroly provádějí jen policisté. Opatření aktuálně platí do půlnoci ze soboty na neděli. Rakušan před týdnem řekl, že Česko si brzy bude moct dovolit režim bez stálých kontrol.

Od zavedení opatření zkontrolovali policisté podle ministerstva vnitra do 25. ledna přes tři miliony lidí. Při migraci zajistili 9567 osob a vstup neumožnili 2545 z nich. Zadrželi 141 osob podezřelých z převaděčství.

Vláda odsouhlasila nezávazné memorandum s Volkswagenem o gigafactory

Vláda dnes schválila nezávazné memorandum o porozumění se společností Volkswagen o výstavbě gigafactory na baterie pro elektromobily v Líních u Plzně. Memorandum má nastavit základní parametry budoucí spolupráce, ale nijak nepředznamenává, jak se společnost při výběru lokality nakonec rozhodne, řekl na tiskové konferenci po jednání vlády premiér Petr Fiala (ODS).

Předpokládaná investice do gigafactory se podle Fialy pohybuje kolem 120 miliard korun, ale hlavně by projekt pomohl v úsilí připravit český autoprůmysl na elektromobilitu. Zároveň by to znamenalo příchod nových technologií, vytvoření nových pracovních míst a stabilní příjmy do státního rozpočtu.

Proti zrušení letiště kvůli výstavbě gigafactory protestuje Český svaz letectví. Podle svazu letiště reprezentuje pro celý region na západ od Prahy významnou ekonomickou a bezpečnostní lokalitu. Letiště je podle pilotů páté nejvyužívanější v ČR.