Princ Harry se žení. No a?

Miliony lidí po celém světě v sobotu zapnou televizi, aby viděly opulentní královskou svatbu britského prince Harry a jeho americké snoubenky Meghan Markleové. Média a tvůrci reklamních předmětů vytváří dojem, že všichni Britové nebudou dělat nic jiného, než s kapesníčkem v ruce sledovat, jak se jim žení princ. Jenže skutečnost je trošku jinde...

"Je to součástí toho, že jsme Britové," říká čtyřiatřicetiletý Chris Partington stojící u baru hospody Jindřicha VI. - asi tři čtvrtě kilometru od hradu Windsor, kde se bude královská svatba konat, a nedaleko exkluzivní internátní chlapecké školy Eton, kterou Harry navštěvoval. "Tahle místa teď hodně ožila, a to je podle mě úžasné," dodal Partington, který pracuje v softwarové firmě.

Není pochyb o tom, že svatba prince Harryho, vnuka královny Alžběty, který je šestým v pořadí následnictví na trůn, s hollywoodskou herečkou Markleovou - hvězdou televizního seriálu Kravaťáci - upoutala obrovskou pozornost médií.

Během posledního měsíce sotva uběhl jediný den, kdy by se na titulní straně bulvárních listů neobjevila alespoň zmínka o nadcházející svatbě, zatímco televizní stanice v Británii i Spojených státech přispívaly neutuchajícím proudem dokumentů a dalších příspěvků na téma královského sňatku.

Před svatbou se ve Windsoru registrovalo více než 5000 novinářů a členů jejich podpůrných štábů, plus více než 160 fotografů a 79 mezinárodních televizních sítí, informoval Kensingtonský palác.

Ovšem průzkumy veřejného mínění naznačují, že co se týče britské populace, zájem o královskou svatbu není všeobecně sdílený. Společnost Opinium Research minulý týden uvedla, že podle jejího průzkumu jen 38 procent Britů plánuje sledovat svatbu v televizi. Více než polovina - 53 procent - jednoznačně uvedla, že si přenos sňatku nepustí.

"Podle mě to není důležité," řekl 33letý řidič nákladního auta Ben Tindle, kterého reportér Reuters zastavil v Islingtonu v severním Londýně nedaleko vandaly poničeného pouličního umění zobrazujícího Markleovou a dva vojáky v tradičních šarlatových uniformách. "Královská rodina, lidi, co se narodili do bohatství - to v téhle době a éře není potřeba. Ani nevím, kdy ta svatba je."

Fascinace po celém světě

Britská monarchie nepřestává být zdrojem fascinace po celém světě. Jen málo zemí dokáže napodobit pompu a majestátnost, jaká královskou rodinu obklopuje. Jeden britský vládní ministr odhadl, že televizní přenos ze svatby Harryho staršího bratra Williama, který si v roce 2011 bral Kate Middletonovou, sledovaly dvě miliardy lidí.

Když se v roce 1981 brali Harryho otec a matka, následník trůnu princ Charles a zesnulá Diana, princezna z Walesu, dívalo se na přenos svatby zhrub 750 milionů lidí na světě. A podle některých zpráv až 2,5 miliardy lidí sledovalo Dianin pohřeb v roce 1997.

Vyvolá sňatek třiatřicetiletého Harryho a o tři roky starší Meghan stejný zájem? To zatím není jasné. Žádný vládní úřad nebyl schopen poskytnout odhady počtu diváků sobotní svatby. Ale zatímco v den sňatku Williama a Kate se konalo zhruba 5500 pouličních oslav, oficiální činitelé uvádějí, že tentokrát jich bude podstatně méně.

Například v hrabství Hertfordshire se v roce 2011 během svatby Williama a Kate konalo téměř 300 pouličních oslav, tentokrát jich tu je plánováno jen 56. "Rozhodně jsme nedostali tolik žádostí o povolení oslavy jako posledně," řekl mluvčí obecních úřadů. "Nezdá se, že by byl tentokrát tak velký zájem."

Svatba v číslech: Obřadu se zúčastní 600 hostů, k oslavám se připojí dalších 2640 zástupců veřejnosti, večerní soukromější párty bude určena pro 200 nejbližších příbuzných a přátel.

Během celého dne a večera se rozlije nejméně 16 tisíc sklenek šampaňského.

Z osmi milionů okvětních plátků se stanou konfety, které se budou ve Windsoru vyhazovat do vzduchu během svatebního průvodu.

28 tisíc jednohubek se bude podávat během dne a večera.

200 tisíc květin, které upraví 60 floristů. Na květiny bylo vyčleněno 110 tisíc liber (asi 3,2 milionu korun), což znamená, že si Meghan a Harry mohou dovolit bohatou květinovou výzdobu všech svých svatebních míst.

Banketový sál svatého Jiří, kde bude mít pár svou první hostinu, má plochu 500 čtverečních metrů, což je desetkrát víc, než je plocha průměrného britského obydlí.

Odhadem tři miliony konvic budou uvedeny do varu po skončení svatebního obřadu, kdy Britové podle předpokladů vstanou, aby si připravili šálek čaje. Národní rozvodná síť se musí připravit na zvýšené zatížení kolem jedné hodiny odpoledne místního času, tedy bezprostředně poté, co si Harry s Meghan řeknou své "ano".

40 super-luxusních mobilních toalet bude potřeba pro tisíce hostů. Jen za toalety na účtu za svatbu přibude zhruba 35.000 liber.

1000 číšníků a dalších zaměstnanců bude obsluhovat a starat se o hladký chod onoho velkého dne. Hrad Windsor má vlastních 500 zaměstnanců, jejichž počet v sobotu posílí na dvojnásobek.

52 750 britských hospod prodloužilo otevírací dobu do jedné hodiny po půlnoci, aby nemusely v nejlepším rušit a posílat domů hosty připíjející na zdraví novomanželů.

530 kilometrů vlajkoslávy už je nebo bude rozvěšeno v ulicích, protože bez třepotajících se vlaječek se žádná oslava neobejde.

Po oslavách bude naplněno odhadem 200 tisíc plastových pytlů na odpadky s celkovou váhou 2500 tun. Protože kde létají zátky od šampaňského a jedí se jednohubky z papírových tácků, tam pak také někdo musí uklidit.

5000 policistů, od pořádkových, přes důstojníky v civilu, až po ostřelovače, bude ve službě, aby byli všichni v bezpečí.

5901 dalších párů si v Británii 19. května řekne své "ano" - a budou tak slavit výročí svého sňatku ve stejný den, jako Harry a Meghan.

Tři miliardy diváků by podle odhadů měly sledovat svatbu Harryho a Meghan. Je to o miliardu víc, než v případě svatby Williama s Kate, což odborníci připisují snazšímu sledování obřadu díky většímu rozšíření chytrých telefonů a sociálních médií.

Milion liber by mohly dostat charity, které Harry a Meghan vybrali - snoubenci své příznivce vyzvali, aby těmto organizacím poslali příspěvek místo svatebního daru. Zdroj: Metro

Podle Grahama Smithe, výkonného předsedy protimonarchistické skupiny Republika, tyto údaje odrážejí propast mezi mediální podobou monarchie a podstatně větším nezájmem Britů jako celku. "Valná většina lidí v téhle zemi i na světě se dívat nebude. Nezajímá je to a budou dál vést svůj život jako obvykle," řekl agentuře Reuters.

"Ano, existuje dost velký počet lidí, které to zajímá a baví, a tento počet je dost vysoký na to, aby zavdal příčinu k mediálnímu zájmu. Ale je něco úplně jiného tvrdit, že královskou rodinu a její členy každý miluje," dodal.

Jisté je, že většina lidí si nepřeje Windsory zbavit panování. Podle průzkumu Opinium Research si 61 procent Britů myslí, že by monarchie měla pokračovat, zatímco 25 procent lidí soudí, že by se Británie měla stát republikou.

Pokud jde o oblibu jednotlivých členů královské rodiny, tam už se názory značně rozcházejí. Královnu Alžbětu vnímá pozitivně 68 procent lidí. Harry je na tom ještě o něco lépe - pozitivní názor na něj má 71 procent lidí, což je jen o jeden procentní bod méně, než kolik získal jeho bratr William, který dopadl nejlépe. Ovšem jejich otec Charles získal jen 36 "pozitivních" procent a jeho druhá manželka Camilla jen 21 procent.