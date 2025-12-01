Přijde pravá zima, tvrdí meteoroložka. Budou bílé Vánoce?
1. 12. 2025 – 14:00 | Magazín | BS
Renomovaná meteoroložka představila výhled na počasí v prosinci.
Renomovaná meteoroložka Dagmar Honsová se s magazínem eXtra podělila o předpověď prosincového počasí.
Následující týdny by měly přinést teploty, které se nebudeme zdráhat označit za skutečnou zimu: Rtuť by měla při malé oblačnosti klesat klidně i k -10 °C.
Postupně se bude ochlazovat v průběhu měsíce. Na začátku prosince by se nad Českem měla projevovat velká oblačnost. Místy déšť, ojediněle mrznoucí. Na horách by mohlo sněžit. Noci by mohly být mírně mrazivé, přes den budou teploty spíš nad nulou.
V polovině měsíce už bude sněžit víc a bude i chladněji: V noci až -3 °C, přes den maximálně 5 °C, ale může klidně i mrznout.
Okolo Vánoc a ke konci měsíce by pak mohlo občas i sněžit. V noci mráz až -6 °C, přes den teploty mezi -3 až +5 °C.
K možnosti, že by po letech konečně přišly bílé Vánoce, se vyjádřili i meteorologové z ČHMÚ, kteří představili mapu založenou na statistických datech. Z ní vyplývá, že praktická jistota zasněžených svátků existuje pouze na horách, jinak se pravděpodobnost pohybuje většinou mezi 20 až 50 %.
Na druhou stranu si ale je potřeba uvědomit, že statistická pravděpodobnost není vytesaná do kamene a naděje na sněhobílé svátky proto zatím nikam nemizí.