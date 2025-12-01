Bolelo to, ale natáčení nemohlo přestat. Hvězda Ulice: "Vypadala jsem jak angorák"
1. 12. 2025 – 13:30 | Magazín | Jana Strážníková
Herečku postihl nepříjemný problém, jenže celá seriálová mašinerie se kvůli ní zastavit nemohla.
Nejspíš každý měl někdy v životě ječné zrno. A kdo ne, ať je rád, protože vážně není co závidět: Bolestivý a nepříjemný zánět očního víčka je zážitek, který člověk opravdu nepotřebuje nějak často opakovat.
Herečka Petra Bučková, kterou znají především diváci populárního seriálu Ulice, dle vlastních slov na nic podobného nikdy netrpěla... Až doposud. A snad jakoby si příroda snažila něco vynahradit, na víčku se jí vytvořily hned tři záněty najednou.
Když vás neustále škrábe oko, soustředění na práci samozřejmě povážlivě utrpí. Jenže kvůli bolavému oku jedné postavy se pochopitelně nemůže zastavit celá milionová mašinerie a Ulice se natáčela dál.
„Vždycky jsem dotočila, pak mě odvezli a do toho oka mi píchli,“ vyprávěla herečka pro TV Nova.
„Musela jsem na placenou kliniku někam do Brandejsa, tam byl pán, vypadal, že je mu tak sedmnáct… Napíchli to a vymačkali, tím se člověku uleví,“ popisovala.
Podobnou bolestivou rutinu prý absolvovala docela dlouho, protože ječné zrno se většinou nehojí ze dne na den. A problém také představovala skutečnost, že se seriál netočí chronologicky: Problém tedy musel být vidět co nejmíň, protože hrozil rozbít posloupnost scén.
Jinak řečeno: Herečka nemohla mít v jedné scéně zdravé oko, hned pak nemocné a vzápětí zase zdravé.
Ke slovu tak musely přijít kameramanské triky, záběry z profilu a taneček s brýlemi: „Naštěstí Linda nosí brýle, a tak se kameramani snažili, aby v nich bylo víc odrazů, abychom zakryli, že jsem vypadala jako angorák,“ smála se Petra.