Stát loni vyplatil stranám na příspěvcích 555,8 mil. Kč, nejvíce získalo ANO
27. 1. 2026 – 13:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Stát loni vyplatil politickým stranám a hnutím na příspěvcích 555,8 milionu korun, ve srovnání s rokem 2024 částka klesla o 80,6 milionu korun.
Součástí vyplacených peněz není příspěvek na loňské sněmovní volby, ten stát uhradí až letos. Na nejvíc peněz dosáhlo loni hnutí ANO, které na příspěvcích získalo 180,3 milionu korun. Druhá ODS dostala 86,7 milionu korun. Vyplývá to z údajů, které na svých internetových stránkách zveřejnilo ministerstvo financí.
Třetí největší příspěvek dostali Starostové a nezávislí (STAN), kterým stát vyplatil 73,5 milionu korun. KDU-ČSL získala 49,9 milionu korun, hnutí SPD 39,3 milionu korun, TOP 09 dostala 30 milionů korun a Piráti 20,3 milionu korun. Ze stran zastoupených ve Sněmovně získali nejnižší příspěvek Motoristé sobě, a to 5,4 milionu korun, za poslanecké mandáty ale dostali jen peníze za část roku po říjnových volbách.
Ze stran mimo Sněmovnu dostala největší příspěvek KSČM, a to 15,4 milionu korun. Následovala SOCDEM s příspěvkem 12,8 milionu korun a Přísaha, která dostala 8,7 milionu korun.
Stát přispívá stranám na činnost podle počtu zastupitelů a zákonodárců, podle výsledku v posledních sněmovních volbách a také na provoz jejich institutů. Po celostátních volbách mají úspěšné strany také nárok na příspěvek na volební náklady.
Příspěvek na činnost zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na mandát. Stálý příspěvek činí ročně šest milionů korun pro stranu a hnutí, které získaly v posledních sněmovních volbách tři procenta hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 procenta hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200.000 korun. Příspěvek se dál nezvyšuje po dosažení pěti procent hlasů. Příspěvek na mandát poslance a senátora činí ročně 900.000 korun a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy 250.000 korun. V roce konání voleb do Sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města se propočítávají roční státní příspěvky za každé volební období zvlášť.
Nárok na příspěvek na podporu činnosti politického institutu vzniká straně a hnutí, jejíž alespoň jeden poslanec byl zvolen za danou stranu a hnutí alespoň ve dvou z posledních tří po sobě jdoucích volebních období Sněmovny včetně probíhajícího volebního období. Ročně činí desetinu z celkové výše příspěvku na činnost.