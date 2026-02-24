Dnes je úterý 24. února 2026., Svátek má Matěj
Počasí dnes 7°C Oblačno

Dokolečka do Kolečka: Aneta Vignerová prozradila ožehavé podrobnosti z manželství

24. 2. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Dokolečka do Kolečka: Aneta Vignerová prozradila ožehavé podrobnosti z manželství
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Slavná modelka poodhalila závoj tajemství nad jedním z mediálně nejsledovanějších českých párů. Co se děje za zavřenými dveřmi?

Oblíbená modelka Aneta Vignerová, manželka renomovaného scénáristy Petra Kolečka, si exkluzivně popovídala s redaktorem magazínu eXtra.cz.

A řeč přišla samozřejmě i na její drahou polovičku a jeho práci. Do ní totiž občas umí zasáhnout, poradit a dokonce i ovlivnit casting.

„Myslím si, že jsem pomohla pár lidem,“ smála se v narážce na herce, kterým pomohla získat roli.

„Řekla jsem mu třeba, kdo by mohl být dobrý, co jsem si o něm načetla, proč by to měl být on a tak. A myslím si, že se to pak i stalo,“ vysvětluje.

Mohlo by vás zajímat

A kolikrát už se prý také stalo, že si Aneta ve filmech, které napsal manžel, všimla vět a situací, které se reálně staly u nich doma. Kde bral manžel inspiraci, pak nebylo sebemenších pochyb: „Občas tam vidím nějakou vsuvku z naší kuchyně nebo z našich hovorů. Je to zvláštní, jak si to převezme a pak to tam říká úplně někdo jiný,“ usmívala se.

„Říkám si: Ty jo, to snad říkám já, tohle, ne? To přece není možný, co to má být? Mám úplně déjà vu,“ dodala.

Aneta mimo přímých a nepřímých zásahů do světa českého filmu také vychovává pětiletého Jiříka. S rodinou je moc spokojená, další přírůstek ale zatím neplánuje: 

„Hrozně se mi to líbí, ale já jsem se teď nadechla a je mi takhle dobře. Zároveň se i hrozně bojím, aby to miminko bylo zdravé,“ vysvětlila.

Tagy:
láska vztah rodina práce rozhovory syn scenárista modelka
Zdroje:
Extra.cz
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Slovensko podle Fica zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny

Následující článek

Při zatýkání šéfa kartelu a následných střetech v Mexiku zahynulo 74 lidí

Nejnovější články