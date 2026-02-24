Dokolečka do Kolečka: Aneta Vignerová prozradila ožehavé podrobnosti z manželství
24. 2. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná modelka poodhalila závoj tajemství nad jedním z mediálně nejsledovanějších českých párů. Co se děje za zavřenými dveřmi?
Oblíbená modelka Aneta Vignerová, manželka renomovaného scénáristy Petra Kolečka, si exkluzivně popovídala s redaktorem magazínu eXtra.cz.
A řeč přišla samozřejmě i na její drahou polovičku a jeho práci. Do ní totiž občas umí zasáhnout, poradit a dokonce i ovlivnit casting.
„Myslím si, že jsem pomohla pár lidem,“ smála se v narážce na herce, kterým pomohla získat roli.
„Řekla jsem mu třeba, kdo by mohl být dobrý, co jsem si o něm načetla, proč by to měl být on a tak. A myslím si, že se to pak i stalo,“ vysvětluje.
A kolikrát už se prý také stalo, že si Aneta ve filmech, které napsal manžel, všimla vět a situací, které se reálně staly u nich doma. Kde bral manžel inspiraci, pak nebylo sebemenších pochyb: „Občas tam vidím nějakou vsuvku z naší kuchyně nebo z našich hovorů. Je to zvláštní, jak si to převezme a pak to tam říká úplně někdo jiný,“ usmívala se.
„Říkám si: Ty jo, to snad říkám já, tohle, ne? To přece není možný, co to má být? Mám úplně déjà vu,“ dodala.
Aneta mimo přímých a nepřímých zásahů do světa českého filmu také vychovává pětiletého Jiříka. S rodinou je moc spokojená, další přírůstek ale zatím neplánuje:
„Hrozně se mi to líbí, ale já jsem se teď nadechla a je mi takhle dobře. Zároveň se i hrozně bojím, aby to miminko bylo zdravé,“ vysvětlila.