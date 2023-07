Při připojení k tendru na nákup tanků Leopard 2A8 jich chce ČR mít nejméně 77

V případě připojení k německému tendru na nákup bojových tanků Leopard v nové verzi 2A8 by Česko chtělo pořídit nejméně 77 těchto strojů. Na dnešní tiskové konferenci po jednání s německým protějškem Borisem Pistoriusem v Praze to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hodnota tendru by měla podle dřívějších informací činit desítky miliard korun, dnes nechtěla Černochová podrobnosti sdělovat.

Česko by zároveň stálo o účast na výrobě, opravách a servisu těchto tanků, doplnila ministryně. „Budeme dělat vše pro to, aby do toho opět byl intenzivně zapojený i český průmysl,“ dodala. Více konkrétních informací by její resort měl sdělit na konci roku. „Cena bude odvozena od toho, kolik zemí se zapojí, v tuto chvíli neumím cenu říct ani odhadem,“ uvedla Černochová. Podle Pistoriuse se chtějí zapojit i další země, konkrétní nebyl. Jednáním o možnosti připojit se k německému tendru pověřila Černochovou v květnu vláda. Česko si od společného postupu slibuje výrazné snížení ceny, zkrácení dodávek a zajištění odpovídající logistické podpory. Dodány by mohly být do konce dekády, uvedl dříve plukovník Ján Kerdík, ředitel odboru rozvoje pozemních sil. Před dvěma týdny byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí při vyjednávání, nyní se precizuje memorandum. „Počet 77 vychází z potřeb armády. Je pravděpodobné, že to bude ve vícero modifikacích, že to nebude 77 stejných kusů,“ dodala Černochová. Podle Pistoriuse nákup tanků zlepší schopnost zemí spolupracovat. Česká armáda v současné době využívá modernizované tanky T-72M4CZ. Ze skladů v uplynulých měsících poskytla několik desítek kusů starší verze T-72 Ukrajině. Za tuto pomoc obdrží od Německa 14 tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo Bpz3 Büffel. Černochová dnes řekla, že Česko zatím tanků dostalo pět, zbytek by měl dorazit do konce roku a vyprošťovací vozidlo na jaře 2024. Dalšími tématy dnešního jednání byly výdaje na obranu, působení v zahraničních operacích, nábory do armády a aktivních záloh či válka na Ukrajině. Pistorius řekl, že demokratické země budou pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, dokud to bude nutné. „Strašná válka, kterou (ruský prezident Vladimir) Putin vede proti Ukrajině, je zločin,“ uvedl. Mohlo by vás zajímat Na leopardy a bojová vozidla půjdou desítky miliard, schválila vláda

