Při požáru ve švýcarském lyžařském středisku zemřely podle policie desítky lidí
1. 1. 2026 – 14:45 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Při požáru v baru ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana v noci na dnešek zemřelo zřejmě několik desítek lidí a dalších zhruba sto utrpělo většinou závažná zranění.
Oznámila to místní policie. Italská diplomacie s odvoláním na švýcarské úřady informovala o zhruba 40 mrtvých. Část obětí podle policie tvoří cizinci. Na český zastupitelský úřad ve Švýcarsku se v této souvislosti nikdo neobrátil, sdělil ČTK mluvčí Černínského paláce Daniel Drake. Šéf české diplomacie Petr Macinka vyjádřil upřímnou soustrast rodinám obětí a popřál brzké uzdravení zraněným.
"Podle našich odhadů je asi 100 lidí vážně zraněno a bohužel desítky lidí pravděpodobně zemřely," citovala agentura Reuters z prohlášení Frédérica Gislera, šéf policie v kantonu Valais (Wallis), pro nějž je dnešek prvním dnem v práci po nástupu do této funkce. Podle jeho slov pokračuje identifikace obětí a zatím není možné poskytnout přesnější údaje o celkovém počtu mrtvých.
Italské ministerstvo zahraničí v prohlášení také sdělilo, že se zřejmě nejedná o žhářský útok. Již dříve policie uvedla, že věc nevyšetřuje ani jako terorismus. Švýcarské úřady nicméně podle agentury AP sdělily, že je příliš brzy na to určit přesnou příčinu požáru.
Podle švýcarských úřadů, na které se odvolává agentura DPA, nastalo v baru takzvané celkové vzplanutí, což je jev, při kterém se téměř současně prudce vznítí všechny hořlavé látky v místě požáru, pokud se nachází v uzavřeném prostoru.
První zprávy hovořily o "výbuchu neznámého původu" v baru Le Constellation, který nastal dnes kolem 01:30. Podnik je oblíbený mezi turisty, kteří zde slavili příchod nového roku.
"Jsme zdrceni," prohlásil policejní šéf Gisler. Dodal, že záchranáři pacienty rozváželi do nemocnic v Sionu, Lausanne, Ženevě a Curychu.
"S hlubokým zármutkem sleduji zprávy o tragickém výbuchu ve švýcarském lyžařském středisku Crans-Montana. Vyjadřuji upřímnou soustrast rodinám obětí a přeji brzké uzdravení všem zraněným. Česko stojí po boku Švýcarska v této těžké chvíli," napsal na síti X ministr zahraničí Macinka.
Stanice Rhône FM uvedla, že ve středisku v noci zahřměla jedna či více explozí a vypukl požár. Podle stanice mohla být příčinou manipulace s pyrotechnikou během novoročních oslav.
"Tento večer měl být okamžikem oslav a setkání, ale proměnil se v noční můru," uvedl předseda kantonální vlády Mathias Rénard. Zraněných bylo tolik, že jednotka intenzivní péče a operační sál v regionální nemocnici rychle dosáhly plné kapacity a další zranění museli být převáženi do jiných nemocnic.
Svědek, který hovořil s francouzskou televizní stanicí BFMTV, popsal, jak lidé rozbíjeli okna, aby unikli plamenům. Panikařící rodiče spěchali na místo, aby zjistili, zda jejich děti nezůstaly uvězněny uvnitř. Mladý muž řekl, že viděl asi 20 lidí, jak se snaží dostat ven z kouře a plamenů. Scénu přirovnal k hororovému filmu.
Švýcarský prezident Guy Parmelin v příspěvku na sociálních sítích vyjádřil soustrast pozůstalým. Dnešek byl jeho prvním dnem v úřadu prezidenta, neboť sedm členů švýcarské vlády se střídá v prezidentské funkci vždy po jednom roce. Z úcty k rodinám obětí odložil na odpoledne plánovaný tradiční novoroční projev, uvedla stanice RTS.
S vysokohorskými sjezdovkami v nadmořské výšce kolem 3000 metrů v srdci švýcarských Alp je Crans-Montana jedním ze středisek zimních sportů kantonu Valais. Konají se zde závody Světového poháru v alpském lyžování a v únoru 2027 bude hostit mistrovství světa.