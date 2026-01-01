Legenda jménem Botín: Nejstarší restaurace planety funguje již 300 let
1. 1. 2026 – 14:24 | Zpravodajství | Alex Vávra
Tři sta let nepřerušeného provozu, pec, která nikdy nevyhasla, a kuchyně vzdorující módním trendům. Madridský Botín není jen restaurace, ale živý důkaz toho, že tradice, jednoduchost a respekt k řemeslu mohou přežít války, krize i proměnlivý svět moderní gastronomie.
Moderní strávníci bývají vrtkaví. Jsme zvyklí na to, že nové restaurace vznikají téměř každý týden, a tak k nim často přistupujeme jako děti k hračkám. Nadšení trvá jen do chvíle, než se objeví něco nového a lesklejšího. Aby restaurace přežila, musí své okolí dlouhodobě převyšovat. Právě v tom spočívá tajemství Botínu, nejstarší restaurace světa, která nepřetržitě funguje od roku 1725 v samotném centru Madridu.
Budova, v níž Botín sídlí, pochází nejméně z roku 1590, tedy z doby krátce poté, co Filip II. přesunul královský dvůr do Madridu. Původně šlo o obytný dům, který v 18. století převzal Candido Remis a otevřel zde hostinec pojmenovaný po svém strýci Jeanovi Botínovi, francouzském kuchaři působícím u habsburského dvora. V té době nešlo o restauraci v dnešním slova smyslu, ale o takzvaný dům jídla určený obchodníkům a kupcům z nedalekého tržiště Plaza Mayor. Hosté si nosili vlastní suroviny a kuchař jim je připravoval. Až v 19. století se podnik proměnil nejprve v cukrárnu a následně v restauraci inspirovanou tehdy moderním francouzským stylem stolování.
Botín zůstal v rukou jediné rodiny až do roku 1930, kdy jej koupili prarodiče současných majitelů. Za tři sta let existence jej vlastnily pouze dvě rodiny, které dokázaly podnik udržet v chodu i během španělské občanské války, bombardování Madridu nebo pandemie covidu. Pec v restauraci přitom nikdy nevyhasla. Po staletí se v ní udržuje stabilní teplota, protože jakékoli výkyvy by mohly způsobit její poškození.
Při vstupu do restaurace upoutají pozornost malé balkony nad vchodem, z nichž jeden dodnes nese stopy po střepinách z občanské války. V přízemní jídelně s odkrytými trámy, keramickými obklady z Talavery de la Reina a tradičními řemeslnými prvky hosty vítá vrchní číšník porcující iberskou šunku s precizností, která se místně přirovnává ke hře na housle. O pár kroků dál se nachází místnost, kde leží selata připravená k pečení v žulové peci vytápěné dubovým dřevem. Každý rok jich tu připraví kolem dvaceti tisíc. Denně restaurace obslouží zhruba osm set hostů a upeče desítky selat a jehňat.
Cesta do vinného sklepa, nejstarší části budovy, působí jako návrat v čase. Vlhký prostor s cihlovými klenbami ukrývá pozůstatky někdejší cukrárny, dlouhé stoly s bílými ubrusy i tajnou chodbu vedoucí k tunelům, které kdysi propojovaly celé město. Sloužily obchodníkům, ale i politickým uprchlíkům v 19. století. Podle místních legend zde dodnes přebývá duch nespokojeného hosta odsouzeného k věčnému setrvání ve sklepě.
Místo, kde se potkává historie s kuchyní
Botín má silné vazby na literaturu a umění. Pracoval zde Francisco Goya, Ernest Hemingway sem zasadil závěrečnou scénu románu Fiesta a o restauraci psali i další významní španělští autoři. Stěny zdobí podpisy králů, v jídelnách visí historická díla a hosty tu v průběhu let byli členové královských rodin, státníci i hollywoodské hvězdy. Přesto si podnik zachoval překvapivě civilní atmosféru.
Kuchyně Botínu nestojí na efektní moderní gastronomii, ale na jednoduchosti, kvalitních surovinách a receptech předávaných po generace. Základem jsou klasická španělská a maursky laděná jídla, jako jsou krevety na česneku, kalamáry, koroptve, sezónní gazpacho a především pomalu pečené sele. To se připravuje vcelku, pouze se solí a sádlem, několik hodin v peci, aby maso zůstalo křehké a kůže dokonale křupavá. Podobně tradiční je i jehněčí z okolních regionů.
Menu se v průběhu staletí měnilo jen minimálně. Zatímco mnoho restaurací vsadilo na modernizaci a fúzní kuchyni, Botín zvolil opačnou cestu. Filozofie je jednoduchá. Pokud jsou suroviny čerstvé a kvalitní, není třeba je zakrývat složitými technikami. Nenajdete tu pěny ani experimentální úpravy, jen poctivé jídlo postavené na chuti.
Budoucnost bez ztráty identity
Provoz restaurace funguje jako přesně seřízený mechanismus. Suroviny procházejí třemi kontrolami od nákupu přes kuchyni až po obsluhu. Personál nastupuje velmi mladý a postupně se učí všechny detaily provozu, od výběru dřeva do pece až po servis u stolu. Není výjimkou, že zde číšníci stráví celý profesní život. Atmosféra je přitom přátelská a živá, personál mezi sebou žertuje a hosté mají pocit, že jsou součástí jedné velké rodiny.
Majitelé si uvědomují, že ani tři sta let historie nezaručuje budoucí úspěch. Proto restaurace vstoupila do digitální éry s novou vizuální identitou, modernizovaným webem a speciálním jubilejním menu, které připomíná nejslavnější pokrmy podniku. Změny však nikdy nejdou na úkor charakteru místa.
Zatímco se Botín dívá dopředu, jeho srdce zůstává stejné. Pec stále hoří, recepty se nemění a osobnost restaurace zůstává nedotčená. Vstoupit do Botínu znamená nejen dobře se najíst, ale zažít živý kus španělské historie, který dokázal přežít staletí právě proto, že se odmítl stát něčím jiným.