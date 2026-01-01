Planeta vstoupila do roku 2026, oslavy provázely i katastrofy a násilí
1. 1. 2026 – 17:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Na celé planetě už začal rok 2026, jako poslední do něj dnes ve 13:00 SEČ vstoupily neobydlené tichomořské atoly Bakerův ostrov a Howlandův ostrov.
Stalo se tak 26 hodin po tichomořském ostrovním státě Kiribati, kde díky časovému posunu začali z pohledu Evropanů nový letopočet psát již 31. prosince od 11:00 SEČ. Silvestrovské oslavy kromě mnoha koncertů či ohňostrojů a jiných světelných show provázely i násilností vůči policistům a záchranářům nebo zranění při neodborném používání pyrotechniky. Bezprecedentní tragédie se odehrála ve švýcarském zimním středisku Crans-Montana: krátce po půlnoci tam vypukl požár v klubu, kde lidé vítali nový rok. Podle předběžných zpráv přišly o život čtyři desítky lidí a spekuluje se, že oheň způsobila exploze právě zábavní pyrotechniky. Rok 2026 v některých zemích symbolizuje nový začátek: v Sofii s blížící se půlnocí odpočítávali vstup Bulharska do eurozóny a na indonéském ostrově Bali šli lidé v průvodu s maketami koňů, protože letošní rok je podle čínského horoskopu rokem koně.
Statisícový dav přihlížel ohňostroji v Londýně, v ulicích skotského Edinburghu bylo 45.000 lidí, tisíce sledovaly v Dubaji obrazce tvořené na obloze drony, stovky lidí přihlížely představení bubeníků u Velké čínské zdi a zcela zaplněný byl i pařížský bulvár Champs-Élysées. Odhadem milion lidí na newyorském náměstí Times Square v mrazu přihlížel tradičnímu klesání zářící obří koule a na brazilské pláži Copacabana se podle médií nacházelo přes 2,5 milionu slavících, což by mohlo překonat světový rekord ze Silvestra 2024.
V Sydney kromě každoročního velkolepého ohňostroje promítli na známý Harbour Bridge židovský svícen připomínající 15 obětí, které v polovině prosince přišly o život po střelbě na účastníky oslav židovského svátku na sydneyské Bondi Beach. Na 161 obětí, které na konci listopadu uhořely v obytném komplexu, vzpomínali v Hongkongu, kde místo ohňostroje uspořádali hudební a světelnou show. Oslavy omezila i Indonésie na znamení solidarity s obcemi na Sumatře, kde si povodně a sesuvy půdy od konce listopadu vyžádaly přes 1100 životů.
První hodiny nového roku poznamenalo v Evropě několik incidentů. S novoročními oslavami je spojován požár v nočním klubu ve švýcarské Crans-Montaně, kde jsou podle policie mezi desítkami mrtvých i cizinci. Totožnost obětí se zatím zjišťuje. Při tragédii, která se celosvětově řadí k nejhorším podobným událostem v zábavních podnicích v tomto století, také zhruba sto osob utrpělo většinou vážná zranění.
V několika berlínských čtvrtích ale i v dalších německých městech došlo k útokům na policisty a záchranáře, na které lidé odpalovali rachejtle a házeli petardy. V Amsterodamu policisty zasáhl ohňostroj a další výbušniny a v nizozemském městě Breda na policisty házeli zápalné lahve. V Německu byl v Duisburgu při silvestrovské potyčce zavražděn starší muž a v Bielefeldu kvůli odpalování podomácku vyrobené pyrotechniky zemřeli dva lidé; dvě oběti mají i nehody související s ohňostroji v Nizozemsku.
Vstup do nového roku provázely také novoroční projevy řady politiků. Britský premiér Keir Starmer slíbil porazit úpadek a rozdělení společnosti a německý kancléř Friedrich Merz vyzval Evropu k důraznějšímu prosazování svých zájmů. Čínský prezident Si Ťin-pching zopakoval, že spojení s Tchaj-wanem nelze zastavit, zatímco jeho ruský protějšek Vladimir Putin vyjádřil víru ve svou armádu a v její vítězství ve válce, kterou Rusko rozpoutalo na Ukrajině.