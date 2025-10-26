Prezidentské volby v Irsku vyhrála Connollyová, její soupeřka uznala porážku
26. 10. 2025 – 6:47 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Páteční prezidentské volby v Irsku vyhrála levicová poslankyně Catherine Connollyová, která kandidovala jako nezávislá, vyplývá to ze zveřejněných oficiálních výsledků.
K vítězství političce ještě před koncem sčítání pogratulovala její soupeřka Heather Humphreysová i premiér Micheál Martin. Osmašedesátiletá Connollyová je dlouhodobým kritikem Evropské unie a také současné izraelské vlády, role irského prezidenta je ale víceméně ceremoniální, napsala agentura AP.
Connollyová obdržela 63,4 procenta hlasů, její soupeřka 29,5 procenta. Volební účast činila 45,8 procenta.
"Chtěl bych Catherine Connollyové pogratulovat k tomu, co bude velmi přesvědčivé volební vítězství. Je jasné, že bude příští prezidentkou Irska," uvedl premiér Martin s tím, že občané rozhodli a že nepochybuje o tom, že Connollyová bude dobře sloužit Irsku.
Soupeřka Connollyové rovněž pogratulovala. "Catherine bude prezidentkou nás všech a bude mou prezidentkou a skutečně jí přeji jen to nejlepší," uvedla Humphreysová, která kandidovala za vládní stranu Fine Gael a která byla do letošního ledna skoro pět let ministryní sociálních věcí a rozvoje venkova.
"Zdá se, že Catherine Connollyová byla zvolena (prezidentkou) a my jako vláda s ní brzy budeme spolupracovat," řekl podle Reuters irský ministr pro vědu a výzkum James Lawless, který je členem jedné ze stran vládní koalice Fianna Fáil. Tato strana, jejímž lídrem je premiér Martin, nominovala do voleb bývalého trenéra galského fotbalu Jima Gavina, který ale na začátku října kandidaturu stáhl kvůli finančnímu skandálu.
Connollyová, vzděláním klinická psycholožka a advokátka, měla ve volbách podporu velké části opozice, k níž patří i Labouristická strana. Její šéfka Ivana Baciková dnes podle Reuters uvedla, že vítězství Connollyové je téměř jisté. Pokud se to potvrdí, stane se Connollyová podle AP desátou hlavou Irska a třetí ženou v tomto úřadě. Vystřídá v něm Michaela D. Higginse, který je prezidentem od roku 2011 a potřetí už se o tento sedmiletý mandát ucházet nemohl.
Funkce irského prezidenta je spíše ceremoniální, zastupuje stát na mezinárodní scéně, jmenuje premiéra či podepisuje zákony přijaté parlamentem.