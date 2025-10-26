Máme se bát? Slavný herec se na stará kolena pustil do extrémně náročného sportu
26. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Herec sportuje celý život, jen tak nějaké výzvy se díky tomu nelekne.
Legendární herec Jan Čenský se nikdy netajil svou výraznou náklonností ke sportu. Zdravý životní styl a častý pohyb už po letech bere zkrátka jako druhou přirozenost.
I přesto, že dobře víme, že sportuje rád, však dokáže Čenský i tak překvapit, když přizná, do čeho všeho je ještě schopný se pustit.
Jeho vášeň se navíc prolíná i s hereckým zaměstnáním: Otevřeně přiznává, že rád vzpomíná především na role, které měly co do činění se sportem.
„Je pro mě příjemné, když spojím to, co mě baví, s prací, to znamená, pokud se objeví v roli i sport. Jako například v inscenaci Jestřábí věž – horolezectví nebo v seriálu Dlouhá míle – atletika nebo v inscenaci Zahrada dětí, kde jsem běhal na letních běžkách,“ svěřil se pro magazín Doba seniorů.
Ne, že bychom se snad bavili o stoletém kmetu, ale Čenský také není úplný mladíček: Je mu už 64 let. Kdybychom však měli hádat jen z výčtu aktivit, kterým se věnuje, odhadli bychom možná tak poloviční číslo.
„První sport, který jsem dělal, byla gymnastika. Pamatuji si vůni těch žíněnek, ty kozy a švédské bedny. Někomu to smrdělo, ale mně to do dneška voní. Kozu bych ještě asi i dneska přeskočil, když by před tím byl dobrý pérák. Ale koně napříč bych už asi nedal,“ smál se v rozhovoru pro Super.cz.
„Kromě tenisu, volejbalu, kola a lyží v zimě jsem na Mácháči oprášil ještě sentimentálně windsurfing,“ přiznal nečekanou novinku.
Nebojí se prý ničeho: „To by bylo nádherné, kdyby se psaly titulky jako Zemřel při windsurfingu nebo Zahynul v lavině,“ usmíval se.
Pak ale na chvíli zapomněl na vtípky a dodal, že je samozřejmě opatrný, když je potřeba: „A teď vážně. Trochu se samozřejmě bojím, dávám si větší pozor, abych něco nepokazil. Mám třeba problém s fotbalem s Amforou, protože pokaždé, když jedeme na nějaký zápas, tak si něco natáhnu,“ přiznal.
„Dělal jsem atletiku, takže běhat můžu. Ale jak je tam ten balon, tak to je pro mě konečná. Říkají mi koncový hráč, protože u mě každá akce skončí,“ pohanil svůj fotbalový um.