Vyšetřování vrbětické kauzy má jednu verzi

Prověřování výbuchů skladů ve Vrběticích se soustřeďuje pouze na verzi o podílu agentů ruské vojenské tajné služby GRU. ČTK to dnes sdělil Jan Sladký, šéf Krajského státního zastupitelství v Brně, jehož zlínská pobočka případ dozoruje.

Pro zahájení trestního stíhání je podle Jana Sladkého u této verze „mimořádně klíčové“ poskytnutí právní pomoci ze zahraničí. Dodal, že vyjadřovat se k možnému odložení věci je nyní předčasné. Připustil ale, že i takové ukončení kauzy může nastat.

Výbuchy ve skladech, které měla pronajaté zbrojařská firma Imex Group, se staly v říjnu a prosinci 2014. Zemřeli při nich dva lidé. Letos v dubnu oznámili premiér Andrej Babiš s vicepremiérem Janem Hamáčkem, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření o zapojení příslušníků GRU. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman následně uvedl, že podle aktuální verze byli v období prvního výbuchu do skladu objednáni dva lidé s falešnou identitou, které kriminalisté později ztotožnili s původci otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury z roku 2018. Řekl rovněž, že exploze materiálu určeného k převozu do Bulharska neměla nastat na území ČR.

„Trestní řízení související s explozemi muničních skladů ve Vrběticích je v současné chvíli ve fázi prověřování, což znamená, že doposud žádné osobě nebylo sděleno obvinění,“ uvedl nyní Sladký. „Mohu vyloučit, že by kdokoliv již byl souzen a zproštěn obžaloby pro jednání související s těmto výbuchy,“ pokračoval.

Prověřování se týká trestného činu obecného ohrožení. „Tato právní kvalifikace není nikterak procesně zavazující a může být měněna či doplňována, aniž by to mělo vliv na kvalitu či procesní použitelnost dosavadních výsledků prověřování,“ upozornil Sladký. Za obecné ohrožení, při kterém pachatelé úmyslně způsobí smrt, lze podle českého trestního zákoníku uložit 12 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Sladký nemůže v této neveřejné části trestního řízení poskytovat k průběhu prověřování bližší informace. „Lze snad jen připustit a potvrdit, že v současné chvíli je brán v potaz minimální počet dvou podezřelých osob,“ napsal s tím, že k případnému rozšíření okruhu podezřelých se nyní není možné zodpovědně vyjádřit.

Někteří představitelé státu i politici zpochybňovali, že existuje jen jediná vyšetřovací verze. Prezident Miloš Zeman v projevu tvrdil, že se pracuje se dvěma, ministryně spravedlnosti Marie Benešová následně hovořila o tom, že verzí může být ještě více.

„V současné době se na základě řady opatřených důkazů a logických dedukcí plně soustřeďujeme pouze na prověřovací verzi, kterou je podíl ruských agentů GRU na výbuších. Jistě pochopíte, že nyní nemohu sdělovat konkrétní průběh námi zjištěných událostí, které výbuchům měly předcházet, a ani důkazy, o které své závěry opíráme,“ podotkl Sladký. Nechtěl tak v tuto chvíli komentovat ani otázku, které státy žádalo státní zastupitelství o právní pomoc a v čem měla spočívat.

Verzi o tom, že za výbuchy ve Vrběticích mohli stát ruští agenti totožní s útočníky ze Salisbury, vzalo podle Sladkého státní zastupitelství v potaz v roce 2019. „V naší dozorové činnosti začala sílit a mezi ostatními verzemi dominovat až do aktuální podoby na základě kvalitně prováděné mravenčí operativní práce policejního orgánu a zpravodajské služby,“ popsal.

Odložení prověřované věci přichází podle trestního řádu v úvahu mimo jiné tehdy, pokud se nepodaří zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání. „Usnesení o odložení věci nezpůsobuje nemožnost začít případ v pozdější době opětovně prověřovat, například na základě nově zjištěných poznatků,“ řekl k případným důsledkům odložení Sladký. Vyjádřil se také k celkové délce prověřování. Připomněl, že aktuální prověřovací verze mohla nabýt na významu až po útoku v Salisbury.

„Nezapomínejme, že za každou prověřenou skutečností, která je veřejností vnímána jako samozřejmá událost - například kdo, kam a kdy přicestoval, jak se prokazoval, kde všude pobýval - stojí časově náročná operativně taktická činnost,“ poznamenal.

„Též berme v potaz, že primární úkon každého prověřování, kterým je ohledání místa činu, byl v této trestní věci policejním orgánem dokončen až v druhé polovině roku 2020, neboť do té doby v celé oblasti muničních skladů operovala pyrotechnická služba odstraňující následky obou výbuchů. Mimochodem i ona odvedla ve Vrběticích obrovský kus práce,“ uzavřel.

Podle mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat patřila část munice, která ve vrbětickém skladu vybuchla, bulharskému zbrojaři Emilijanu Gebrevovi. Za výbuchem údajně stálo nejméně šest agentů GRU. Kauza minulý měsíc způsobila diplomatickou roztržku mezi ČR a Ruskem. Česko vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko reagovalo vyhoštěním 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád „na striktní paritu“.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová v médiích oznámila, že v souvislosti s informováním o vrbětické kauze podá na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana kárnou žalobu. Podle ní překročil své kompetence. Zeman to odmítá a zastal se ho i Sladký. „Panu nejvyššímu státnímu zástupci jsou na základě příslušných interních předpisů soustavy státního zastupitelství průběžně poskytovány základní informace o této trestní věci. On těchto informací vždy na základě předchozích konzultací se mnou a s dozorovým státním zástupcem využíval při jednáních s ústavními činiteli České republiky, na která byl zván,“ podotkl s tím, že Zemanovi před tiskovou konferencí z 19. dubna písemně odsouhlasil obsahový rámec informací, které může sdělit veřejnosti.