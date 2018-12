Přes most u Vltavské mohou opět jezdit auta. Ovšem s omezením

Přes most u stanice metra Vltavská směrem do Holešovic mohou od čtvrtečního poledne jezdit jedním pruhem osobní auta a další vozidla do 3,5 tuny. Na twitteru to oznámila pražská Technická správa komunikací (TSK). Most v Bubenské ulici navazující na magistrálu TSK uzavřela koncem října na základě informací o špatném stavu stavby od firmy Pontex, která prováděla diagnostiku mostu. Nákladní auta na most nadále nesmějí.

Obnovení provozu na mostě umožnily zátěžové zkoušky, které se uskutečnily v polovině prosince. Konstrukce při nich byla zatížena až do 130 procent své normální nosnosti. Před otevřením byly na most umístěny sondy, které jej budou monitorovat. Auta nyní přes most projíždějí jedním pruhem, před uzavřením na něj mohla ve dvou jízdních pruzích. Od 15. ledna TSK plánuje začít s budováním podpěr, které podle dřívějšího vyjádření ředitele městské firmy Petra Smolky zajistí stabilitu mostu na několik let. Konstrukce vybudovaná pod mostem po odhalení jeho zhoršeného stavu stavbu jen staticky zajišťuje. Zatím není jasné, co bude s mostem dál, jak dlouho bude podepřen, než bude opraven, či zbourán. O jeho budoucnosti město teprve rozhodne. Primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě) ale řekl, že oprava mostu by byla natolik nákladná, že jej bude nutné zřejmě zbourat. ČTĚTE TAKÉ: Most na Vltavské se bude bourat, oprava není možná Kvůli zhoršenému stavu mostu byl omezen i provoz tramvají mezi Vltavskou a Těšnovem. Kdy bude plně obnoven, není jasné. Možné to bude teprve po vybudování finálních podpěr. Tramvaje nyní jezdí pouze ve směru od Těšnova, protože současná podpěrná konstrukce zasahuje do kolejiště. Nové podpěry už provozu tramvají bránit nemají. Na zhoršení stavu mostu v říjnu upozornila firma Pontex, která konstrukci monitorovala. TSK most ve směru do Holešovic uzavřela v noci z 23. na 24. října, vedlejší most v opačném směru zůstal v provozu. Magistrát se začal budoucností mostu zabývat v souvislosti s celkovou proměnou Vltavské a prostoru nádraží Bubny-Zátory. Město plánuje zohlednit také opravu sousedního Hlávkova mostu přes Vltavu. TSK nyní zkoumá mimo jiné Hlávkův most a most Legií, které jsou také ve špatném stavu. Havarijní je také Libeňský most, který musel být začátkem roku dočasně uzavřen pro auta i tramvaje. Rekonstrukci potřebuje i Palackého most mezi Podskalím a Smíchovem a řada dalších mostních konstrukcí. Související články Most pod Vyšehradem nelze opravit, potvrdila studie. Zachraňte alespoň část, vzkázali památkáři

