Kauza Libeňského mostu skončila hádkou zastupitelů. Hrozí rozpad koalice

Otázka demolice 90 let starého mostu mezi Libní a Holešovicemi jitří v Praze emoce. Čtvrteční jednání pražského magistrátu na toto téma skončilo po několikahodinových sporech bezvýsledně. Zastupitelé z hnutí ANO reagovali zahájením jednání o ukončení vládnoucí koalice s ČSSD a Trojkoalicí. Kvůli konfliktu se starostou Kbel Pavlem Žďárským se obrátil na policii Matej Stropnický.

Zastupitelé se přeli o to, kam má být na programu téma mostu zařazeno. Zástupci koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) jej původně chtěli zařadit na pozdní odpoledne. Na návrh opozičního zastupitele Ondřeje Martana (ODS) jej nakonec zastupitelstvo odhlasovalo jako první bod jednání.

Nelíbilo se to Trojkoalici a zejména zastupiteli a starostovi Prahy 7 Janu Čižinskému (KDU-ČSL/Trojkoalice). Po sporech, zda si jako poslanec může vzít slovo v průběhu hlasování, nakonec zastupitelé program neschválili. Čižinský svůj postoj hájil tím, že brzké zařazení materiálu znemožní Pražanům přijít na jednání zastupitelstva.

"Pan Čižinský nehlasoval pro program a někteří členové Trojkoalice tak v rozporu s tím, co jsme byli domluveni, a tím pádem prostě program nebyl odhlasován a tím pádem zastupitelstvo nemá o čem jednat," řekla Krnáčová. V případě, že by další jednání svolala Krnáčová ještě dnes, pak by nejdříve mohlo být příští čtvrtek. Krnáčová řekla, že dnes to neudělá.

Nejistá budoucnost koalice

Pražští zastupitelé ANO nyní jednají o vypovězení koaliční smlouvy s ČSSD a Trojkoalicí. Důvodem je mimo jiné dnešní předčasně ukončené zasedání zastupitelů. Potvrdili to dva zástupci ANO. Koalice se dnes neshodla na zařazení materiálu o případném zbourání Libeňského mostu na program jednání. Bourání prosazuje ANO a ČSSD, Trojkoalice je proti. Pro program hlasovalo pouze 30 z 65 zastupitelů. Koalice má v 65členném zastupitelstvu těsnou většinu 33 hlasů.

Zástupci ANO vytýkají Trojkoalici nejen problémy s Libeňským mostem, ale také to, že nemohla být projednána témata týkající se například školství. V případě, že by se ANO rozhodlo koaliční smlouvu vypovědět, stranám by začalo běžet 30denní smírčí řízení.

Při hlasování o programu se proti návrhu postavil zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice), hlasování se zdržel Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice), nehlasoval Jaroslav Štěpánek (ANO) a nepřítomna byla Hana Nováková (ČSSD).

Stropnického napadli břichem

Matěj Stropnický v diskusi uvedl, že jej napadl starosta Kbel Pavel Žďárský (bezp.). Stropnický se prý obrátil na policii. "Protože jsem se nikdy nesetkal s tím, že bych byl fyzicky napaden, jeho břichem, kterým do mě strkal v kuřácké místnosti," řekl.

Spor politiků vyvolalo úterní rozhodnutí radních, aby byl most zbourán a vystavěn nový. Město by vypsalo veřejnou zakázku a vybraná firma by musela dodržet maximální cenu stavby, kterou by v zakázce stanovilo město, harmonogram stavby a rovněž by dodala jeho podobu. Architektonickou soutěž by Praha nedělala.

Proti záměru vedení města se postavila také část obyvatel. Ve středu uspořádali na mostě protestní akci, při které na několik minut zablokovali dopravu. Na místě se sešly asi dvě stovky lidí.

Od roku 1928, kdy byl most uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory Libeňského mostu jsou architekt Pavel Janák a konstruktér František Mencl.