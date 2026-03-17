Přelom v medicíně: Nový čip vrací pohyb lidem s ochrnutím
17. 3. 2026 – 15:22 | Zpravodajství | Alex Vávra
Mozek jako ovladač a myšlenka jako pohyb. Čína schválila první komerční implantát, který může vrátit ochrnutým lidem kontrolu nad rukama a odstartovat novou éru propojení člověka s technologií.
Čína šokovala svět technologickým průlomem, který ještě donedávna patřil spíše do sci-fi filmů než do reálné medicíny. Mozkový implantát, který dokáže číst myšlenky a proměnit je v pohyb ruky, získal jako první na světě komerční schválení. Zatímco lidé s ochrnutím dosud bojovali s každodenními úkony, nyní se otevírá nová kapitola, ve které může pouhá myšlenka znovu rozhýbat tělo.
Zařízení vyvinuté v Šanghaji propojuje lidský mozek s robotickou rukavicí. Funguje tak, že snímá signály v mozku, které vznikají při pokusu pohnout rukou, a okamžitě je převádí na skutečný pohyb. Rukavice pak pomocí pneumatiky pomáhá ruce otevírat a zavírat se, takže pacienti mohou znovu uchopit předměty, které pro ně byly dosud nedostupné.
Technologie je určena pro dospělé pacienty s vážným poraněním krční míchy, kteří ztratili schopnost hýbat rukama, ale stále mají částečnou hybnost paží. Podmínkou je, aby jejich stav byl stabilní a zranění starší než jeden rok. Právě tato skupina pacientů může z novinky těžit nejvíce.
Jak myšlenka rozhýbe ruku
Systém patří mezi invazivní rozhraní mozek–počítač, ale zároveň využívá šetrnější přístup. Elektrody nejsou zaváděny hluboko do mozku, ale umisťují se na jeho povrch. Některé verze dokonce pracují s malým bezdrátovým zařízením velikosti mince, které přenáší signály bez nutnosti rozsáhlého zásahu.
Jakmile pacient pomyslí na pohyb ruky, systém tento záměr rozpozná a okamžitě vyšle pokyn do robotické rukavice. Ta pohyb vykoná za něj. Klinické testy ukázaly, že pacienti dokázali výrazně zlepšit schopnost úchopu, což pro ně znamená návrat k základním činnostem, jako je držení předmětů nebo manipulace s běžnými věcmi.
Podobné experimenty už přitom přinášejí až neuvěřitelné výsledky. V jednom případě dokázal ochrnutý muž ovládat digitální zařízení pouhých pět dní po implantaci. V USA zase firmy pracují na systémech, které umožní psát, ovládat počítač nebo komunikovat jen pomocí myšlenek.
Technologický souboj velmocí
Schválení přichází v době, kdy se rozjíždí globální závod o ovládnutí této revoluční technologie. Čína masivně investuje do vývoje a podporuje startupy, které chtějí posunout hranice lidských možností. Investice v řádu stovek milionů jüanů proudí do firem vyvíjejících nové typy implantátů, včetně flexibilních elektrod nebo dokonce neinvazivních řešení využívajících ultrazvuk.
Na druhé straně světa nezůstává pozadu ani americká scéna. Společnost Neuralink Elona Muska už implantovala zařízení několika pacientům a chystá se na jejich masovou výrobu. Další firmy pracují nejen na návratu pohybu, ale také na obnově zraku nebo přímém propojení mozku s digitálním světem.
To, co ještě nedávno působilo jako futuristická vize, se rychle mění v realitu. Technologie, která dokáže číst myšlenky a přetvářet je v činy, může během několika let zásadně změnit životy milionů lidí. A možná nejen to. Pokud se vývoj nezastaví, jednou bychom mohli ovládat svět kolem sebe pouhou silou mysli.