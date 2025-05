Překvapivé zastání: Dádu Patrasovou v léčebně podržela i Felixova múza Dragounová

19. 5. 2025 – 8:26 | Magazín | BS

Vztahy možná mají všelijaké, sexbomba ale pro léčení Dády Patrasové neměla nic než slova podpory.

Silikonová kráska Lenka Dragounová je známá nejen zálibou ve velmi, velmi divokých výstřizích a prezentováním svého vražedného dekoltu, kde jenom může, ale také blízkým vztahem se známým hudebníkem Felixem Slováčkem.

Lenka si promluvila s redaktorem eXtra.cz a vysvětlila, proč se neukázala na pohřbu Felixovy dcery Aničky: „Já jsem tam nebyla, protože jsem byla zrovna na zaoceánské lodi v zahraničí. Takže jsem tam nemohla být. Jsme v kontaktu. Myslím si, že to není jednoduché období. Nicméně jak Anička chtěla, tak ten život by měl běžet dál. I bez její přítomnosti, Felix to dodržuje a Dáda na tom snad bude lépe,“ uvedla.

Obzvláštní zastání pak měla právě pro Aniččinu maminku Dádu Patrasovou, která nedávno vzbudila pozornost dobrovolnou hospitalizací v psychiatrické léčebně v Bohnicích.

Podle Dragounové si jednoduše řečeno máme odpustit soudy, protože zkrátka nevíme, jaké to je: „Ono to opravdu není jednoduchý, nikdo nejsme v té situaci. Až v té situaci budeme, tak můžeme rozhodovat o tom, co je standardní, co není standardní. A tohle to mi asi nepřísluší a myslím si, že ani nikomu, abych to hodnotila.“