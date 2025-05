Démon skoro zvítězil. Slavný herec z Ulice se málem upil k smrti: Zažil i delirium tremens!

19. 5. 2025 – 9:00 | Magazín | BS

Hvězda oblíbeného seriálu přiznává dlouhé trápení se závislostí. Nakonec se ale podařilo zvítězit.

Herec Rosťa Novák starší, kterého dobře znají všichni milovníci nekonečného seriálu Ulice, přijal pozvání do podcastu (ne!)ZÁVISLÁ. Tématem, jak už napovídá název, byla závislost, konkrétně alkoholismus. Herec přiznal, že na dlouhé roky podlehl a láhev doslova ovládala jeho život.

V lahvi nejdřív hledal svobodu, kterou za minulého režimu zkrátka nepociťoval. Jenže místo volnosti se popíjení stalo středobodem jeho života, o nic jiného nešlo, nic jiného nemělo váhu, cenu, smysl. Jen jak se co nejvíc napít, kde sehnat další alkohol a jak ho co nejvíc dostat do sebe. Herec přiznává, že alkohol ovládal jeho každodenní existenci, ničil mu vztahy a přiváděl ho na pokraj duševního i fyzického zhroucení.

Při popíjení i kocovinách, které pak zaháněl dalším alkoholem, na něj střídavě dosedala melancholie i agresivita. Situace došla do takového extrému, že zcela bez přehánění přemýšlel o ukončení vlastního života.

"Pití bylo dobrovolné šílenství. Moc jsem si z toho nepamatoval, jako by mi to někdo z mozku vymazal. Byl jsem v zoufalém stavu. Mé dno bylo ještě o pár schodů níže, než jsem si myslel. Nedokázal jsem si přiznat, že mám problém, i když jsem věděl, že se něco děje," vzpomínal.

Boj s alkoholismem byl hned dvojitý: Nejdřív ho vlastní synové donutili jít se léčit: "Říká se, že děti alkoholiků musí dospět a z alkoholika se naopak stává dítě. Pamatuji si, jak jsem měl ty stavy běsů, nemohl jsem spát, budil jsem syna, že trpím. On mě prosil, ať ho nechám spát, že musí ráno do školy. Měl jsem děsivé abstinenční příznaky," vysvětlil.

Léčení absolvoval poctivě a dlouho nepil, jenže to nakonec nevydržel a po 14 letech bez alkoholu spadl do závislosti znovu. A jak to většinou bývá, ještě hůř než napoprvé, až se nakonec propil k děsivému strašáku všech pijanů: Zažil delirium tremens.

Pocit, že přichází šílenství, děsivé halucinace, zrůdné vidiny a příšerné, vražedné abstinenční příznaky. Jednou to prý opravdu stačilo a Rosťa nastoupil k druhému léčení dobrovolně, sám od sebe. A napodruhé to, zdá se, zabralo, protože herec už nějakých dvacet let abstinuje.

Jedna z velmi zlých vlastností alkoholismu je skutečnost, že se ho nedá nikdy úplně zbavit a i když přestanete pít, do konce života budete stále alkoholik. Abstinující, jasně, ale alkoholik. Rosťa se s tímhle údělem už smířil a chápe, že ho diagnóza alkoholismu bude provázet až do smrti. Nechce se tím ale nechat rozhodit, dál bude abstinovat, chuť pít nemá a chce si už jen užívat života.