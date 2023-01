Předsednictví hledalo kompromisy, podle Fialy ale řešení zahrnovala české zájmy

České předsednictví hledalo kompromisy přijatelné pro všechny strany, současně ale výsledky zahrnovaly zájmy českých občanů. Na dnešní tiskové konferenci ke zhodnocení předchozího půlroku v čele Rady Evropské unie to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) Česko mělo dříve pověst maďarského satelitu na periferii Evropy, při předsednictví se ale vnímání podařilo posunout a ČR je nyní považována za zemi, která hraje aktivní roli v centru evropského dění.

Předsednictví zdokonalilo vládu a další zainteresované v hájení zájmů České republiky, což dříve úplně dobře nefungovalo, řekl Fiala. Úkolem předsednické země je ale zejména hledání kompromisů přijatelných pro všechny strany a dobrého řešení pro všechny. „My jsme tak postupovali, ale současně tak, aby naše předsednictví ve výsledku zahrnovalo zájmy občanů České republiky,“ poznamenal ministerský předseda.

Podle Fialy je nutné využít respektu a důvěry, kterou Česko má, a snažit se mít v politicko-administrativní struktuře EU silnější zastoupení. O konkrétních pozicích nechtěl hovořit.

Vláda brzy projedná obšírné zprávy o průběhu předsednictví, řekl Bek. Základní charakteristika by mohla znít, že je pro mnohé partnery v Evropě překvapivým úspěchem, míní. „Očekávání nebyla příliš vysoká. Česká republika požívala pověsti maďarského satelitu na periferii Evropy, nám se podařilo vnímání České republiky výrazně posunout. Jsme považováni za zemi, která hraje aktivní roli v centru evropského dění,“ dodal ministr.

Země EU se za českého předsednictví dohodly například na snižování spotřeby elektřiny ve špičce a zdanění mimořádných zisků elektráren a dodavatelů fosilních paliv. Po mnoha týdnech vyjednávání se shodly na parametrech nouzového omezení cen plynu v případě jejich výrazného růstu. Kompromisní návrh českého předsednictví podpořila velká většina zemí včetně Německa, které bylo dlouhodobě proti.

EU také jednomyslně přijala další tři sankční balíky proti Rusku a nakonec schválila finanční podporu Ukrajiny na příští rok 18 miliard eur (435 miliard korun), kterou zprvu blokovalo Maďarsko. Podle Fialy se podařilo udržet a posílit jednotu evropských zemí v podpoře Ukrajiny, jež zajišťuje i bezpečnost českých občanů a dalších zemí EU.

Zástupci předsednictví se s europoslanci shodli také na omezení prodeje nových aut s klasickými spalovacími motory od roku 2035 nebo na reformě trhu s emisními povolenkami, jež se stala terčem kritiky opozice i některých oborů ekonomiky. „Objem finančních prostředků, které nakonec vyjednala Česká republika na zelenou modernizaci, dohromady přesáhne 1200 miliard korun,“ poznamenal Fiala.

Podle Beka aktuální situace vedla k větší střízlivosti, pragmatičnosti a praktičnosti při hledání cílů pro evropskou ekonomiku ve snižování emisí do roku 2030. Firmy a občané nyní mohou stanovit vlastní strategie, protahování jednání by bylo nepříjemné pro všechny, míní ministr.

Výdaje na předsednictví činily zhruba 2,3 miliardy korun. Z centrálního rozpočtu šlo 1,835 miliardy korun, dalších zhruba 500 milionů pak platily resorty ze svých kapitol. V letech 2007 až 2009 bylo na předsednictví vyčleněno 3,75 miliardy Kč.

I za minulé vlády se podle Beka dělala na pracovní a diplomatické úrovni intenzivní příprava na předsednictví. Pokud by ale mohl něco změnit, byl by to počet pracovníků na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu (SZEU). „Kolegové to zvládli skvěle, ale na úkor svého zdraví. Zátěž zejména v posledních týdnech byla extrémní,“ uvedl. SZEU pro předsednictví posílilo 69 diplomatů.

Podle opozice kabinet předsednictví nevyužil dostatečně. Experti jej hodnotí jako zvládnuté, vláda však podle nich výsledky nedostatečně prezentovala českým občanům.