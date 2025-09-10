Práce je mnoho, lidi málo. Poženeme do práce důchodce nebo cizince?
10. 9. 2025 – 9:43 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Česko rychle stárne a na trhu práce zůstávají tisíce volných míst. Podle odborníků z ManpowerGroup stávající kvóty pro přijímání cizinců nestačí a situace se bude dramaticky zhoršovat. Do deseti let může chybět až 70 tisíc lidí ročně.
Demografie tlačí, mladí nestačí
Generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová varuje, že demografický propad je neúprosný. Každý rok do důchodu odchází kolem 120 tisíc lidí, zatímco na pracovní trh nastupuje jen 90 tisíc mladých. Za deset let se rozdíl ještě prohloubí. „Na trhu začne ročně chybět 70 tisíc lidí,“ říká Rezlerová a dodává, že ubývá absolventů učňovských a technických oborů.
Češi podle ní navíc masově míří z průmyslu do služeb a náročné manuální práce odmítají. „Některé pozice už čeští zaměstnanci nevykonávají a ani vykonávat nebudou. Nemáme jinou možnost než otevřít dveře lidem ze třetích zemí,“ upozorňuje.
Kvóty: Dobrý krok, ale zoufale málo
Vláda letos v červenci zvýšila kvóty pro přijímání zahraničních pracovníků a rozšířila jejich dostupnost na 11 zastupitelských úřadů. Nově se cílí i na pracovníky z Indie, Číny nebo dalších asijských zemí. Jenže podle ManpowerGroup je to kapka v moři. „Pokud chybějí vyšší desítky tisíc lidí, navýšení kvót o dva či tři tisíce situaci nezachrání,“ říká Rezlerová. Přesto krok označuje za pozitivní.
Martin Mocák, zodpovědný za strategii náboru, zdůrazňuje, že efektivní je zaměřit se na země s jazykovou a kulturní blízkostí a se zkušenostmi s migrací. Firmy proto častěji nabírají lidi z Filipín, Srbska, Severní Makedonie a Kazachstánu. Filipínci bodují pracovní morálkou a angličtinou, Srbové a Makedonci zase snadnou adaptací a kulturní podobností. Kazachstánští pracovníci se ochotně pouštějí do těžkých provozů a domluví se rusky s Ukrajinci.
Připravenost je klíč
Mocák zároveň varuje: nestačí jen nabrat cizince, je nutné připravit prostředí. Od kvalitního ubytování přes férovou mzdu až po pomoc při začlenění. „Představte si, že přijde 50 Filipínců, nadšení do práce, a hned zvednou normy. Českým kolegům se to nemusí líbit. Proto je nutné to vysvětlit dopředu,“ uvádí.
Dodává, že v éře sociálních sítí si komunity zahraničních pracovníků rychle předávají zkušenosti o férových a neférových zaměstnavatelích. Pokud se firmy nepřipraví, riskují, že lidé po půl roce odejdou jinam. „A to už bývá pozdě,“ varuje Mocák.
Budoucnost českého trhu práce tak podle expertů stojí na cizincích. A pokud stát nezmění přístup k náboru, hrozí, že stovky tisíc volných míst zůstanou prázdné.