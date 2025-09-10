K nepoznání! Hvězda Ordinace pověsila herectví na hřebík a oddala se úplně nové kariéře
10. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Sympatická herečka se našla v novém povolání a sekne jí to víc než kdy dřív.
Její postavu byste doma nejspíš nechtěli. Petra Pudová hrála v oblíbeném seriálu Ordinace v růžové zahradě vcelku negativní postavu: Nabroušenou a věčně nespokojenou mrchu Angelinu Kodatovou.
Sama herečka ale působí ohromně sympaticky a nelze než smeknout před hereckým uměním, se kterým dokázala ztvárnit slečnu daleko arogantnější, než je ona sama.
Herecký um už nicméně Petru neživí. Po odchodu z Ordinace jí totiž učarovala péče o zvířata, konkrétně perské chrty. A to tak moc, že s partnerem Ondřejem obstarávají chovatelskou stanici Al Zahra.
„Mám s přítelem Ondrou desetiměsíčního Dominika, takže veškerý svůj čas dělím mezi něj a našich šestnáct psů, jsou to perští chrti saluki. Těch máme osm dospělých a osm štěňat. Stačili by mi asi dva velcí, ale mám už vlastně dost úspěšnou chovnou stanici, a tak jich je třeba víc,“ prozradila pro eXtra.cz už před čtyřmi lety.
„Získala jsem několik titulů pro evropské šampiony. Jako jediná v ČR mám i světového vítěze mladých. Je to velmi nákladný koníček, ale daří se mi vychovat dobrá zvířata, navíc úspěšná na výstavách,“ chlubila se.
Návrat k showbusinessu neplánuje: „Do muzikálu už bych při všech povinnostech jít nemohla. Dělat spoustu měsíců zadarmo, protože peníze se berou až za představení, a do toho zvládat starost o syna a psy, to už bych ve svém věku nechtěla.“
Na ulici už byste Petru možná ani nepoznali. Pryč je rozjívená slečinka ze seriálů a SuperStar, dnes už je z Petry renomovaná a noblesní podnikatelka. Které to samozřejmě stále sluší jak čert.
