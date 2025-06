Pozor na tyto tři aplikace. Mohou připravit seniory o úspory

2. 6. 2025 – 14:40 | Magazín | Tamara Černá

Chytré telefony už dnes používá většina z nás – včetně seniorů. Jsou to šikovné pomocníky, ale i zrádné nástrahy. A právě starší lidé se často stávají snadným cílem podvodníků.

Zkušenosti posledních let ukazují, že mobilní aplikace mohou být nejen praktické, ale i nebezpečné – obzvlášť pokud si člověk nečte, co přesně stahuje nebo co mu aplikace „nabízí“. Některé z nich mohou z účtu nenápadně odčerpávat peníze, jiné vás rovnou připraví o úspory. Vybrali jsme tři typy aplikací, na které by si měli dát pozor především senioři.

1. Falešné bankovní aplikace – vypadají jako opravdové, ale kradou

Na první pohled se tváří jako běžná bankovní aplikace, kterou možná už používáte – stejné logo, stejné barvy, dokonce i podobný název. Jenže místo toho, abyste se přihlásili ke svému účtu, zadáte své údaje rovnou podvodníkům.

Co hrozí? Pokud do falešné aplikace zadáte své přihlašovací údaje, mohou vám z účtu klidně zmizet všechny peníze.

Na co si dát pozor? Aplikace si vždy stahujte jen z oficiálního obchodu (Google Play nebo App Store). Když si nejste jistí, požádejte o pomoc děti, vnoučata nebo třeba pracovníka pobočky vaší banky.

2. Aplikace na „zaručené investice“ – slibují zlaté hory, přijdete ale o všechno

„Zhodnoťte své peníze snadno, rychle a bez rizika!“ – podobná reklama se vám může objevit i ve vašem telefonu. Aplikace, které stojí za ní, často tvrdí, že investujete třeba do zlata nebo kryptoměn. Ve skutečnosti se ale jedná o podvod.

Co hrozí? Lidé do těchto aplikací posílají své úspory a pak už je nikdy neuvidí.

Na co si dát pozor? Když vám někdo po telefonu nebo přes aplikaci slibuje výnosy bez rizika, zbystřete. Taková nabídka obvykle končí špatně. Pokud chcete investovat, poraďte se s někým důvěryhodným – ideálně s někým z rodiny nebo odborníkem, kterého znáte.

Okamžiky, kdy nevíte, zda nepřijdete o své peníze, jsou trýznivé | zdroj: Profimedia

3. Aplikace s předplatným – strhávají peníze každý měsíc a vy o tom možná ani nevíte

Zdánlivě neškodné aplikace – třeba ty, co slibují hlídání zdraví, měření tlaku nebo zábavu – mohou mít malým písmem napsané, že po zkušební době začnou každý měsíc automaticky strhávat peníze.

Co hrozí? I několik stovek korun měsíčně, nenápadně odepsaných z účtu.

Na co si dát pozor? Vždy si pečlivě přečtěte, co aplikace nabízí. Pokud se vás telefon ptá na platební kartu – a vy si vlastně nejste jistí proč – raději s instalací počkejte. A hlavně: pravidelně kontrolujte výpis z účtu nebo si nechte nastavit upozornění na každou platbu.

Nedůvěřuj a prověřuj

Digitální svět je někdy složitý a ne vždy přehledný – a není žádná ostuda, když si člověk s něčím neví rady. Naopak. Lepší je zeptat se včas, než pak řešit ztracené úspory. Rodiny by měly se seniory o těchto rizicích mluvit a pomoci jim nastavit telefon tak, aby byl co nejbezpečnější.