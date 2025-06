Ceny, nedostatek lidí a propad miliard. Co Ukrajinci znamenají pro české finance?

2. 6. 2025 – 13:51 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Masivní návrat uprchlíků by způsobil otřes, který by Česko dlouho nerozdýchalo. Ztráty ve stovkách miliard, výpadky ve službách i růst cen. Politikům to ale nevadí.

Volební rétorika tvrdne a některé strany si přisazují na úkor ukrajinských uprchlíků. Volání po jejich odchodu z Česka sílí – zejména z řad SPD a jejího lídra Tomia Okamury. Ten chce přehodnotit pobyty nejen válečných běženců, ale i těch, kdo tu žili dávno před ruskou invazí. Co by se stalo, kdyby opravdu odešli? Ekonomové varují: šlo by o zásah, který by Česko zasáhl jako těžký otřes.

Ekonomický šok: méně práce, vyšší ceny

V zemi dnes žije přes 570 tisíc Ukrajinců, přičemž více než polovina přišla kvůli válce. Jenže nejde o žádné příživníky – přes 158 tisíc z nich má práci, a další statisíce pracují dlouhodobě. Dělají hlavně v oborech, které Češi často odmítají: stavebnictví, výroba, logistika, úklid, péče o seniory nebo gastronomie.

Bez nich by nastal problém. Podle ekonomů by i částečný odchod mohl srazit HDP o desítky miliard. Nahradit je nebude jednoduché – domácí pracovní trh je přehřátý a kvalifikované síly chybí.

Navíc by firmy musely zvyšovat platy, aby přilákaly nové lidi. To by ale znamenalo jediné: zdražení. A to nejen u staveb a rekonstrukcí, ale i v restauracích nebo obchodech. V konečném důsledku by si spotřebitel připlatil za všechno – od večeře po nový chodník.

Pád trhu práce, ohrožení sociálních služeb

Výrazně by trpěly i sociální a zdravotní služby. Ukrajinky často zastávají místa v domovech pro seniory, nemocnicích či úklidových firmách. Jejich odchod by znamenal kolaps některých provozů.

A nejde jen o práci. Podle statistik jsou ukrajinští uprchlíci mladší než průměrný Čech – věkový průměr 28 let oproti 43. Jsou tedy nejen pracovní silou, ale i demografickou vzpruhou. Bez nich by poklesl počet narozených dětí a dál by se zhoršil stav penzijního systému.

Kdo uleví nájmům? Možná na chvíli

Ano, méně Ukrajinců by mohlo ulevit přeplněnému nájemnímu trhu. V Praze by se mohlo uvolnit až 24 tisíc bytů, v Brně kolem pěti tisíc. Jenže levné bydlení by trvalo krátce – Češi by poptávku rychle zaplnili a ceny by znovu vystřelily nahoru.

Celkově by tak odchod Ukrajinců znamenal víc škody než užitku. Přínosy pro pár voličských bodů by mohly zanechat hluboké ekonomické i sociální jizvy.