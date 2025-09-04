Dnes je čtvrtek 4. září 2025., Svátek má Jindřiška
4. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | Jiří Rilke

Poznali byste ji? Svůdná miss Zedníková se ukázala bez nalíčení. A pořád jí to neskutečně sekne
zdroj: Profimedia.cz
Až si jeden říká, jestli má make-up vůbec zapotřebí, když vypadá skvěle od přírody.

Obdivovat instagramové krásky a slavné modelky s sebou nese jistá úskalí a nejistoty: K vidění je většinou jen pečlivě cizelovaný a načančaný obraz pro veřejnost.

Je pak celkem logické se ptát: No jo, ale jak ona vlastně vypadá bez všech těch šminek a fotofiltrů? Co když to pak není žádná sláva?

Podobné obavy ale s přehledem zahnala překrásná modelka a česká miss Justýna Zedníková.

Ta na oficiálních fotkách a v make-upu vypadá tak neskutečně, že se člověk musí občas zamyslet, jestli se opravdu dívá na realitu, nebo sleduje nějakou podivnu anomálii z jiných světů. Justýna je totiž krajně nepravděpodobná bytost.

Jenže ještě aby nevypadala jako etalon dokonalosti v make-upu, když je nádherná i bez něj.

A o tom už nemusíme spekulovat, Justýna to totiž předvedla na Instagramu, kde se ukázala kompletně bez nalíčení.

Inu, co si budem, vypadá pořád fenomenálně.

zednikova instagram zdroj: Instagram

Jiří Rilke
