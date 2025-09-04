Poslední tečka za manželstvím! Hana: "Už jsem zase jenom Mašlíková"
4. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jana Strážníková
Sympatická blondýna symbolicky uzavřela minulost a hledí už jen k budoucnosti.
Někdy to zkrátka nevyjde. A ať to bolí, jak to bolí, životní cesty se rozdělí.
Nepříjemný osud potkal i manželský vztah svůdné bývalé modelky Hanky Mašlíkové a MMA trenéra Andrého Reinderse. Strávili spolu osm let, nakonec ale láska zkrachovala a před rokem a půl šli od sebe.
Rozvodové řízení pak trvalo další měsíce a manželství tak oficiálně skončilo letos v lednu.
Hanka to podle všeho nenesla s úplně lehkou duší: „Moje největší a nejbolestivější životní prohra je definitivně u konce. Rozvedeni,“ psala svého času na sociálních sítích.
Opravdu finální tečku za onou nejbolestivější životní prohrou však vyvedla až nyní. Pochopitelně nechtěla nosit exmanželovou příjmení, jména Reinders se proto zbavila a už se opět jmenuje pouze Mašlíková.
„Oficiálně zpátky Mašlíková. Pro někoho hloupost, pro mě důležitý poslední střípek pro uzavření minulosti,“ psala a na důkaz připojila snímek občanky.
Nevěříte-li, můžete se na něj podívat třeba zde.
Tak odteď už jen výhry, ano?