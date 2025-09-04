Felix Slováček přišel kvůli podvodu o neskutečný balík. Už víme, kolik investoval
4. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Původní odhady byly daleko od skutečnosti, známý saxofonista přišel o daleko větší sumu.
Na lep investičnímu podvodu typu "letadlo" firmy Glocin sedlo skoro sedm tisíc klientů, mezi nimi i několik známých tváří.
Firma slibovala nereálně vysoké zhodnocení úspor (konkrétně 20 %), které mělo pramenit z obchodu s (bezcennou) kryptoměnou TRN (Teuron).
Peníze sice zpočátku opravdu vyplácela, jenže se s největší pravděpodobností nejednalo o žádný výnos z investic, ale vklady nových klientů, které firma přerozdělovala stávajícím klientům.
A dokud se dařilo lanařit a oškubávat stále nové lidi, systém fungoval. Nakonec ale přísun důvěřivých zákazníků vyschl a bylo po legraci.
Slavný saxofonista Felix Slováček hned poté, co podvod praskl a peníze zmizely, přiznal, že ho podvodníci oškubali o pořádný balík. Styděl se ale prozradit konkrétní částku.
„Takové prachy jsem tam vložil jen proto, abych si to zkusil. A holt se to nepovedlo. Jestli ty peníze odklonili, když jsou tak šikovní a my tak blbí, tak co se dá dělat. Tak to na světě chodí. Ale se*e mě to neskutečně. Kdybych řekl, kolik jsem do toho napumpoval, před lidmi budu ještě za většího pitomce, který takhle hloupě naletěl,“ hlásil minulý týden pro eXtra.cz.
Některé zpravodajské servery odhadovaly, že Slováček zřejmě přišel o milion a půl. Ve skutečnosti ale podvodníkům nasypal ještě daleko větší randál.
Podle insolvenčního rejstříku totiž Felix utopil v letadle nejdřív něco přes 3 miliony a později přidal ještě další necelý milion a půl. Dohromady tedy něco málo přes 4,5 milionu korun.
Původní tři miliony už jsou po splatnosti a Slováček v insolvenci vymáhá pouze pozdější milion a půl. Odtud pramení původní spekulace, že právě tolik hudebník vložil.
Šance, že něco dostane zpátky, je nicméně minimální. Není zkrátka z čeho brát.
A třešnička? Před tím, že se schéma Glocinu jeví jako naprostý podvod, varovaly články na odborných webech už před dobrými pěti lety... Ale komu není rady, však to znáte.