Pozdě, ale přece. Pošta po 76 letech doručila dopis amerického vojáka

Dlouhých 76 let trvalo americké poště doručit dopis, který psal americký voják umístěný v Německu své matce. Psaní zůstalo zapadlé neotevřené v distribučním zařízení pošty v Pittsburghu. Protože matka i voják jsou už po smrti, z milého psaní se radovala alespoň vdova po jeho pisateli.

„Drahá maminko. Dnes jsem od tebe dostal další dopis a jsem rád, že vše v pořádku,“ psal tehdy dvaadvacetiletý seržant John Gonsalves. „Pokud jde o mě, jsem v pořádku a daří se mi dobře. Ale co se týče jídla, to je většinou dost mizerné,“ stojí dále v psaní, které končí slovy: „S láskou a polibky. Tvůj syn Johnny. Doufám, že se brzy uvidíme.“

Voják tento list matce poslal v prosinci roku 1945, tedy nedlouho po oficiálním konci druhé světové války, informovala bostonská televizní stanice WFXT.

V roce 2015 Gonsalves zemřel, nežije už ani jeho matka. Poštovní služba Spojených států (USPS) však po nálezu zjistila adresu vdovy po odesílateli a společně s desítky let starým dopisem jí doručila rovněž vlastní psaní. V něm jí sdělovala, že doručení tohoto dopisu pro ni bylo „nanejvýš důležité.“

„Představte si to! Sedmdesát šest let!“ řekla později devětaosmdesátiletá Angelina Gonsalvesová stanici WFXT. „Nemohla jsem tomu věřit (...) Bylo to úžasné,“ dodala s tím, že měla pocit, jako by se její muž vrátil.