Japonský expert rozlouskl jednu ze záhad druhé světové války

Pro Japonce to byla jedna z největších nevyřešených záhad poválečných dějin: Kam zmizelo tělo generála a premiéra Hidekiho Tódžóa, který sehrál klíčovou roli při útoku na Pearl Harbor v prosinci 1941 a který byl v roce 1948 popraven za válečné zločiny?

Profesor Hiroaki Takazawa z Nihonské univerzity, který se specializuje na procesy s válečnými zločinci, objevil v roce 2018 v Národním archivu ve Washingtonu dlouho utajované dokumenty. Několik let ověřoval a analyzoval jejich obsah a nyní zveřejnil výsledky svého bádání.

Kdo byl Hideki Tódžó?

Tódžó se narodil v roce 1884 a byl jedním z velitelů japonské Kuantungské armády, která se v roce 1932 v Mandžusku podílela na vytvoření loutkového státu Mandžukuo. V roce 1937 se stal náčelníkem štábu Kuantungské armády, o rok později náměstkem ministra války, v letech 1940–1941 ministrem války a od října 1941 byl jmenován premiérem. Z funkce byl odvolán v červenci 1944 po několika těžkých porážkách v bojích s Američany v Tichomoří.

Po skončení války se ve snaze uniknout trestu neúspěšně pokusil o sebevraždu. V roce 1946 byl postaven před Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný východ v Tokiu. V listopadu 1948 byl odsouzen k trestu smrti mimo jiné za spiknutí za účelem vedení útočné války a za nelidské zacházení s válečnými zajatci. Oběšen byl 23. prosince 1948.

Tribunál soudil 28 japonských politiků a důstojníků. Pětadvacet z nich bylo odsouzeno, z toho 16 na doživotí, dva dostali nižší tresty, sedm jich bylo popraveno. Dva obžalovaní během procesu zemřeli a v jednom případě byla obvinění stažena. Za válečné zločiny byly jinými tribunály odsouzeny přes čtyři tisíce lidí a přibližně 920 jich bylo následně popraveno.

Z pozůstatků popravených zločinců se nesměla stát kultovní záležitost

Americké okupační úřady se snažily za každou cenu zabránit tomu, aby se pozůstatky Tódžóa a dalších šesti válečných zločinců popravených spolu s ním během Tokijského procesu staly kultovním předmětem japonských nacionalistů a fanatiků. Oslavě mučedníků bylo třeba zabránit za každou cenu.

Jak zjistil profesor Takazawa, popel popravených byl během tajné akce rozptýlen nad Pacifikem americkým vojenským letadlem - asi 50 kilometrů východně od Jokohamy.

Takazawa se odvolává na hlášení amerického majora Luthera Friersona, podle nějž rakve s těly Tódžóa a šesti dalších popravených byly 23. prosince 1948 ve 2:10 ráno odvezeny nákladním autem z věznice za doprovodu vojenské eskorty. Konvoj dorazil v 7:45 do krematoria v Jokohamě. Po závěrečné kontrole a kremaci byl popel převezen na nedaleké letiště a naložen na palubu letadla. Frierson v něm přeletěl nad moře a „osobně rozptýlil zpopelněné pozůstatky na velké ploše".

Američtí důstojníci, kteří se operace účastnili, si dali záležet na tom, aby rozptýlili veškerý popel beze zbytku. V jednom dokumentu se uvádí, že pece byly po kremaci zcela vyčištěny. Takazawa se domnívá, že vedle snahy zabránit tomu, aby se z popela stal kultovní předmět, šlo americké armádě především o to, aby se ostatky v žádné formě nevrátily na japonské území.

Hold válečným zločincům

To, že těla popravených zmizela a o jejich osudu nebylo přes 70 let nic známo, bylo pro pozůstalé naprosté ponížení, říká generálův pravnuk Hidetoši Tódžó. Nyní se mu přece jen trochu ulevilo. "Ještě že jeho popel alespoň skončil v japonských výsostných vodách... Myslím, že měl v tomto ohledu do jisté míry štěstí," řekl Tódžó agentuře AP. Až bude známo, kde přesně byl popel rozptýlen, chce prý se svými přáteli hodit do moře květiny, aby uctil pradědečkovu památku.

Ale i bez popela se v současném Japonsku vzdává hold odsouzeným válečným zločincům. Tokijská šintoistická svatyně Jasukuni, která je zasvěcena památce vojáků i civilistů padlých v boji za japonského císaře, zahrnuje totiž i je a stovky dalších válečných zločinců. Pozůstalí i konzervativní politici pravidelně navštěvují místo, kde nejsou pohřbeny žádné ostatky, aby uctili památku mrtvých, což pravidelně vyvolává protesty v Číně, Koreji a dalších zemích, které byly během druhé světové války napadeny a okupovány japonskými vojsky.