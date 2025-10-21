Požádala umělou inteligenci o čísla do loterie – teď je z ní milionářka!
21. 10. 2025 – 11:10 | Zpravodajství | Alex Vávra
Tammy Carvey z Michiganu požádala ChatGPT, aby jí vygeneroval čísla do loterie Powerball – a trefila se. Díky funkci Power Play se její původní výhra 50 000 dolarů vyšplhala na dvojnásobek. Umělá inteligence jí tak přinesla štěstí v hodnotě více než dvou milionů korun.
Umělá inteligence proniká do všech koutů našeho života – píše texty, kreslí obrazy, skládá hudbu… a teď, zdá se, pomáhá i při výběru výherních čísel. Příběh Tammy Carvey z amerického Michiganu obletěl svět poté, co padesátnice z města Wyandotte požádala ChatGPT, aby jí vygeneroval čísla pro loterii Powerball. A stalo se něco, čemu by většina lidí nevěřila: vyhrála sto tisíc dolarů, tedy zhruba 2,4 milionu korun.
Jackpot tehdy dosáhl neuvěřitelných 1,787 miliardy dolarů – v přepočtu více než 43 miliard korun. To už byla částka, která přiměla i lidi, kteří běžně nelosují, aby si vsadili. Tammy přiznala, že loterii hraje jen výjimečně, a to právě ve chvílích, kdy částky překročí hranici miliardy. Tentokrát se rozhodla zkusit štěstí jinak než obvykle – nevybírala narozeniny, svatby ani data svých dětí, ale vsadila na umělou inteligenci.
ChatGPT vybral čísla, výhra byla skutečná
ChatGPT jí nabídl kombinaci 11, 23, 44, 61, 62 a červený Powerball 17. Tammy se tomu nejdřív zasmála, ale tiket nakonec opravdu podala. A pak se stalo něco neuvěřitelného – čtyři z pěti bílých čísel a Powerball seděly. Okamžitě tím získala 50 000 dolarů, tedy asi 1,2 milionu korun. Tím ale překvapení neskončilo. Když si totiž tiket kupovala, připlatila si několik dolarů za volbu Power Play, která v případě výhry násobí částku. Díky tomu se její výhra zdvojnásobila na 100 000 dolarů – v českých korunách zhruba 2,4 milionu. Sama Carvey později přiznala, že si toho zpočátku vůbec nevšimla.
„Na Googlu jsem viděla, že čtyři čísla plus Powerball znamenají padesát tisíc dolarů, tak jsem si myslela, že mám právě tolik. Až když jsem se přihlásila do svého účtu Michigan Lottery, zjistila jsem, že jsem omylem přidala Power Play a mám dvojnásobek! Já i manžel jsme tomu vůbec nemohli uvěřit,“ popsala se smíchem.
Tammy si svůj „digitální“ úspěch užívá, ale zůstává při zemi. Peníze neplánuje utrácet za luxus ani cestování, nýbrž za splátky domu a spoření. „Budu mít klidnější spaní, až doplatím hypotéku,“ řekla médiím.
Představitelé loterie Michigan Lottery ovšem rychle vystoupili s vysvětlením, že žádná umělá inteligence nemá přístup k výsledkům losování. Vše je náhodné, algoritmy nic nepředpovídají. „Výsledky všech losování jsou zcela náhodné a nelze je ovlivnit ani předvídat pomocí umělé inteligence či jiných generátorů čísel,“ uvedli v oficiálním prohlášení. Jenže lidé jsou hraví – a když se jednou taková historka rozšíří po internetu, začnou to zkoušet i další. A skutečně: podobný příběh se odehrál i ve státě Virginie, kde si Carrie Edwards nechala ChatGPT vytvořit vlastní kombinaci Powerballu.
Další výherkyně díky ChatGPT
Carrie trefila pět čísel a vyhrála 50 000 dolarů, tedy kolem 1,2 milionu korun. Jenže stejně jako Tammy zvolila Power Play, a tak se její výhra ztrojnásobila na 150 000 dolarů – v přepočtu 3,6 milionu korun. I ona pro média přiznala, že to brala spíš jako žert. „Řekla jsem si, že když to zvládne napsat básničku, proč by mi nevybralo čísla?“ smála se v rozhovoru.
Zářijové losování Powerballu přineslo nejen rekordní výhru 1,787 miliardy dolarů, ale i spoustu lidských příběhů. Hlavní jackpot si nakonec rozdělili dva hráči, kteří přesně trefili kombinaci 11, 23, 44, 61, 62 a červený Powerball 17 – tedy ta samá čísla, která ChatGPT nabídlo Tammy Carvey.
Psychologové upozorňují, že v době, kdy algoritmy ovlivňují naše nákupy, práci i volný čas, je vlastně přirozené svěřit jim i výběr šťastných čísel. Lidé si k technologiím vytvářejí zvláštní vztah – směs důvěry, fascinace a naděje. V případě loterie se tak ze zábavného experimentu může stát malý rituál. Tammy Carvey se tak nechtěně stala symbolem nové éry „digitálního štěstí“. Ukázala, že i když umělá inteligence neumí předpovědět budoucnost, může do ní alespoň trochu zasáhnout – a někdy i velmi příjemným způsobem.
A kdo ví? Možná už příště nebude ChatGPT radit jen s psaním textů, ale i s tím, na která čísla si vsadit. Protože jak se ukazuje, někdy se i náhoda dá potkat s technologií – a společně dokážou divy.