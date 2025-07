Pouliční trik, který míří na české důchodce

31. 7. 2025 – 14:51 | Zprávy | Anna Pecena

Podvod na seniora | zdroj: AI DALL-e

Zdá se, že laskavé gesto nic nestojí... jenže když vám mladík pomůže s taškou nebo podrží dveře do výtahu, může to být začátek pořádné pohromy. Podle Policie ČR se objevuje stále častější scénář: přátelský mladík udělá distrakci, zatímco druhý uklidí kabelku nebo mobil. Senior si ani neuvědomí, co ztratil.

Distrakce, která bolí víc než pád Policie ČR opakovaně varuje: senioři bývají rozptýleni nabídkou pomoci, třeba s taškou, dveřmi, výtahem a přitom se v jejich bezprostřední blízkosti objeví accomplice, který během vteřin vezme peněženku, doklady, klíče nebo bankovní kartu. Tyto triky se podle kriminalistů začínají objevovat nejen ve městech, ale i menších obcích, hlavně u vchodů domů, zastávek či nákupních center. Policisté popisují tento „balet“ jako dobře sehranou taktiku: jeden dotyčný pomáhá a baví, druhý okrádá. Oběť pochopí, co se stalo, až když je pozdě. V mnoha případech senioři přijdou o všechny doklady, mobil nebo celý sbírku úspor, přičemž někdy ani neoznámí škodu, buď kvůli strachu, studu nebo pocitu bezmoci. Jak se nechat napálit – nebo se ubránit 1. Pomoc odmítejte s respektem, ale důrazně Nikomu neznámému nedovolte, aby vás doprovázel do výtahu, do domu nebo k vozidlu jen s výmluvou „pomohu vám s taškou“. Pokud něco chce pomoci, řekněte: „Děkuji, to zvládnu.“ 2. Tašku mějte blízko u těla Nedávejte peňaženku, klíče nebo mobil do otevřených nebo vnějších kapes. Ideálně používejte kabelku přes rameno nebo vnitřní kapsy. Menší částky rozdělte do různých míst – i proto, že i pár kroků nepozornosti může stát celý obnos. 3. Neotevírejte dveře neznámým osobám Používejte panoramatické kukátko, bezpečnostní řetízek a nikdy nevpouštějte do bytu cizí lidi. I postava zvenčí může působit důvěryhodně – i když mluví dobře česky a vypadá slušně, dotyční mohou být součástí podvodné skupiny. 4. V případě krádeže volejte okamžitě na 158 Čím rychleji zareagujete, tím větší je šance, že policie zadrží pachatele nebo přeruší časovou řetězce. Navíc hlášení sleduje kriminalistická složka – a vaše výpověď může zabránit dalším podvodům. Nevěřte každému laskavému gestu. Lidé, kteří nabídnou pomoc, mohou být mistři v divadle. Stanete‑li se cílem, ztratíte víc než jen mobil, ztratíte svůj pocit bezpečí. Buďte ostražití, nepouštějte neznámé a chraňte si své věci jako oko v hlavě.