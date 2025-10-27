Potřebuju, aby mě někdo štípnul, je to pohádka, řekl plzeňský trenér Hyský
27. 10. 2025 – 6:07 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Tři soutěžní zápasy, tři vítězství včetně senzačního triumfu 2:1 na stadionu AS Řím v Evropské lize.
Nový trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský by prý potřeboval štípnout, aby uvěřil tomu, jak povedený vstup do angažmá prožívá. Padesátiletý kouč se svými svěřenci nezaváhal ani v utkání 13. kola první ligy proti Ostravě a výhry 2:0 si hodně považoval i vzhledem k velmi náročnému programu posledních dnů. Na tiskové konferenci označil za klíčového strůjce úspěchu brankáře Martina Jedličku.
"Řekl bych, že potřebuju, aby mě někdo probral, štípnul. Je to pohádka. Je to neuvěřitelné a jde to tak rychle, že tu situaci prakticky ani nějak extra moc nejde prožít, užít si ji. Je to kvapík a bude až do konce podzimu. Ten program je extrémně náročný," řekl Hyský.
"Ocitnul jsem se někde, kde jsem možná nikdy ani nečekal, že budu. Jsem hrozně vděčný za tuhle šanci. Udělám vše pro to, aby mužstvo fungovalo, aby bylo úspěšné. Je to prostě o nastavení, o práci. Teď je to u mě o tom a myslím si, že s tím problémy mít nebudu, abychom zůstali pokorní. Abychom zůstali nohama na zemi a dál se koncentrovali na to, co přijde," doplnil kouč, který teprve v polovině minulého týdne zamířil do Viktorie z Karviné.
Oproti čtvrtečnímu náročnému utkání v Římě udělal pět změn v základní sestavě. "Myslím si, že se přepíná mnohem líp, když za sebou máte takhle výjimečný zápas. Já to mám ale nastavené tak, že každý zápas, který jsme odehráli, už není tak důležitý a vlastně nás moc nezajímá. Je potřeba se koncentrovat na to, co přijde, každý následující zápas je ten nejdůležitější," řekl Hyský.
"Čas na regeneraci a přípravu byl s tím cestováním extrémně krátký. Hodně jsme proměnili základní sestavu, chtěli jsme mít čerstvé nohy a hlavně hladové hráče. Tým, který tady mám k dispozici, má velkou kvalitu. Nedělám rozdíly mezi tím, že je někdo základní sestava nebo ne. Je tady 22 hráčů plus čtyři skvělí gólmani a každý v týmu má nějakou roli. Přesně tohle jsou momenty, kdy potřebujeme ukázat všem hráčům, že jsou důležití. Sestava, která šla do začátku, byla velmi silná," dodal Hyský.
Jeho svěřenci vedli od 24. minuty a za stavu 1:0 je pak několikrát zachránil brankář Jedlička. "Podržel nás v těch správných momentech. Vyzařuje z něj neskutečný klid, takže to předává na všechny kluky, na mužstvo. Řekl bych, že byl klíčovým hráčem toho dnešního zápasu," mínil Hyský.
Západočeši před jeho příchodem už třikrát v sezoně ztratili v nastavení jednobrankový náskok, ve všech třech duelech pod jeho vedením ale závěr při těsném vedení zvládli. "Já to v hlavě nemám, ani to hráčům nějakým způsobem nepřipomínám. Ale připouštím, že po těch posledních výsledcích tady to někteří kluci v hlavě mít můžou. Myslím, že to, že to teď udrží a ubojují, jim dává sebevědomí a víru v to, že zápasy se už takhle lehce ztrácet nebudou," uvedl Hyský.
Je zvědavý, zda ho povedený vstup do nového angažmá bude něco stát a zda bude muset přispět do klubové pokladny. "Myslím, že i trenéři něco do týmové kasy přispívají. Na starosti ji má Lukáš Hejda, tak jsem zvědavý, jak mi to spočítají. Samozřejmě rád přispěju, protože já jsem tady pro ty kluky a potřebuju, aby oni byli se mnou. Takže uvidím, co na mě vymyslí," dodal Hyský s úsměvem.