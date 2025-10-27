Nečekané spojení a nová vášeň? Slavný zpěvák v objetí s milenkou Karla Schwarzenberga
27. 10. 2025 – 6:34 | Magazín | Jana Strážníková
Snímky, které by na první pohled mohly celkem zmást a nastartovat spoustu dohadů, přistály na zpěvákově sociálních sítích.
Snů o návratu k dávné slávě se nevzdává, což je potřeba respektovat. Bývalý zpěvák skupiny Lunetic Martin Kocián už si sice na umělecké scéně říká MC Koci, v hudební tvorbě ale pokračuje se sobě vlastní vervou.
Nyní se ale postaral o drobný vzruch, když si k natáčení nejnovějšího videoklipu pozval nečekaného hosta a vznikly snímky, které by bez vysvětlivek mohly zavdat k hotovému uragánu drbů.
Na fotkách se totiž objevuje Jana Vopěnková, kterou si znalci české veřejné scény pamatují jako milenku nyní již zesnulého politika Karla Schwarzenberga. Od, doby, kdy to bylo aktuální, už sice uplynulo 12 let, ale znáte to, takové věci se zkrátka nezapomínají.
„Byla to pro mě životní zkušenost, která mi hodně dala a vzala. Zpětně nelituji ničeho, co jsem kdy řekla nebo udělala,“ uvedla o milostném vzplanutí k o 52 let staršímu muži před lety pro eXtra.cz.
Ve zmíněném videoklipu se k sobě ale Kocián s Vopěnkovou velmi mají, až by si jeden klidně mohl splést hranou vášeň s tou skutečnou. Jana se okolo zpěváka smyslně vine a dojde i na nějaký ten polibek.
„Ahoj kamarádi a kamarádky! Zde je pár fotek z natáčení videoklipu k písničce Ať stane se, co má se stát. Klip vyšel pár dnů zpátky na YouTube a bude už brzy k dispozici na všech hlavních streamovacích platformách,“ píše Kocián k fotkám.
Vopěnková a Kocián se znají už dlouho a mají vřelý vztah: „On je po Karlovi můj druhý nejbližší člověk. Je ke mně upřímný, myslí to se mnou dobře. Nelže mi a stojí za mnou. Uvědomila jsem si, že on mi tady zbyl asi jako jediný takový člověk. Opravdu je pro mě moc důležitý, strašně moc,“ uvedla pro Expres.
Uvidíme, jestli silné přátelství třeba někdy nepřeroste v něco víc. Základy se totiž zdají velmi pevné.